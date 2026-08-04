Con el correr de las horas se conocieron nuevos detalles sobre el confuso episodio que involucra a Facundo Moyano. Según informaron en Arriba Argentinos, el exdiputado permanece detenido tras una denuncia por presunta violencia de género.

"Facundo Moyano está detenido y hay una denuncia en una comisaría que tiene que ver con violencia de género. El llamado ingresó a las 5 de la mañana al 911. Está bajo custodia policial“, informó la panelista May Martorelli.

Facundo Moyano quedó detenido tras una denuncia por presunta violencia de género: los detalles del caso

Desde la comisaría 13-A, el cronista Lucas Jerez amplió la información: "Él está detenido. La mujer de 23 años, de nombre Candela, no estaría en el lugar. Si lo denunció o no por golpes no está en el parte policial, pero ella refirió que escapó por golpes, desnuda. Habría corrido desnuda por lo menos unos 200 metros“.

Además, precisó que hubo tres llamados al 911. Dos alertaban por una presunta pelea de pareja y otro advertía que una mujer corría desnuda por la vía pública. Según el encargado del edificio, la joven salió primero y detrás de ella habría salido Facundo Moyano.

Por último, el cronista identificó a la joven como Candela Magalí Arizaga, una modelo e influencer oriunda de Rosario que, según indicó, habría mantenido una relación con L-Gante. “La chica está internada en el Hospital Pirovano”, amplió Jerez.