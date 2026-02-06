Facundo Moyano, uno de los políticos más mediáticos de la Argentina, fue visto en una salida romántica con Candela, la exnovia de L-Gante. Así lo informó Pochi de Gossipeame en Puro Show este viernes.

Según detalló la panelista en el programa de eltrece, la pareja eligió un restaurante de pastas, conocido por su ambiente exclusivo y sus precios elevados, para disfrutar de una cena que no pasó desapercibida.

Facundo Moyano y Candela, la ex de L-Gante, en un restaurante de pastas (Foto: captura de eltrece).

Los testigos que estaban en el lugar aseguraron que Moyano y Candela se mostraron muy acaramelados, acurrucados y a los besos durante toda la noche. “Estaban sentados uno al lado del otro, muy cariñosos, y se notaba la química entre ellos”, contaron en el programa.

La propia Candela, que es rosarina y vive en Puerto Madero, compartió en sus redes sociales imágenes de la cena, lo que terminó de confirmar el encuentro. “Cuando me dijeron que los habían visto cenando ahí, fui a las redes de ella y estaba la foto de la comida en el lugar”, detalló Pochi, que además mostró las pruebas que le enviaron sus seguidores.

QUIÉN ES CANDELA, LA EX DE L-GANTE QUE CONQUISTÓ A FACUNDO MOYANO

Candela saltó a la fama por su relación con L-Gante, uno de los referentes de la cumbia 420 argentina. Su romance fue muy comentado, sobre todo porque la familia del cantante no la aceptaba y porque tuvo un fuerte cruce con Wanda Nara en redes sociales, cuando ambas compartían el círculo íntimo del artista.

“Cande es muy parecida a Wanda, es rubia, rosarina y vive en Puerto Madero”, remarcaron en el programa. Tras su separación de Elián Valenzuela, la modelo siguió instalada en la zona más top de la ciudad y ahora sorprendió con este nuevo vínculo con el dirigente sindical.

