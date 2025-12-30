Un nuevo romance acaba de sacudir al mundo del espectáculo y la política. Facundo Moyano quedó en el centro de la polémica luego de que en Puro Show revelaran que estaría saliendo con Solana Sánchez, nada menos que la exnovia de Federico Dacal, uno de sus amigos.

La información explotó al aire cuando el panel empezó a atar cabos a partir de unas imágenes que la propia Solana había subido a sus redes desde Nueva York, donde se la veía muy cerca de Moyano: “Solana Sánchez hoy estaría saliendo con Facundo Moyano y fueron de viaje a Nueva York”, lanzaron al aire.

Pero el dato que encendió el escándalo fue otro: “¿Quién es Federico Dacal? Federico Dacal es el exnovio de Solana Sánchez y muy amigo de Facundo”, explicaron en el programa de eltrece.

Al investigar un poco más, aparecieron pruebas contundentes: “Cuando uno se pone a buscar en las redes sociales empieza a encontrar imágenes que compartían Facundo Moyano, Eva Bargiela, Federico Dacal y Solana Sánchez. Los cuatro eran amigos. Eran parejas, amigas, que compartían momentos, se seguían”, detallaron, mostrando fotos del grupo unido.

Incluso revelaron que la relación entre Moyano y Dacal sigue vigente en redes: “Federico es el ex de Solana y es muy amigo de Facundo. Incluso hoy en día se siguen en las redes sociales”, contaron, lo que vuelve la situación todavía más incómoda.

Desde el programa también contaron que Federico Dacal estaría muy afectado por la noticia: “Le mandé varios mensajes y me clavó en todos. Para mí se quedó impactado por la noticia”, cerró el cronista.

FACUNDO MOYANO BLANQUEÓ SU NUEVO ROMANCE EN NUEVA YORK: QUIÉN ES LA MUJER QUE CONQUISTÓ SU CORAZÓN

Después de meses de bajo perfil tras su escandalosa separación de Eva Bargiela, Facundo Moyano volvió a encontrar el amor.

La primicia la dieron en Puro Show, donde presentaron a Solana Sánchez, la joven que logró conquistar al dirigente sindical y con la que hoy comparte un romance a pura nieve, lujo y selfies en Nueva York.

“Facundo Moyano está saliendo con una chica que se llama Solana Sánchez”, reveló Pochi al aire. Platense, muy activa en rlas redes sociales y con un perfil de influencer, Solana se muestra “muy diosa, muy bomba” en sus publicaciones, y fue justamente ella quien terminó de confirmar el noviazgo.

La prueba fue un video que Solana subió a sus historias de Instagram, donde se la ve junto a Moyano en plena postal romántica, rodeados de nieve en Nueva York.

Pero el detalle que más llamó la atención fue el escenario elegido para esta escapada romántica. Según revelaron en el ciclo de eltrece, la pareja se estaría hospedando en uno de los hoteles cinco estrellas más exclusivos de la ciudad: “Por noche sale entre 1.800 y 3.500 dólares”, cerró la panelista.