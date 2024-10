Eva Bargiela confesó en una nota con Socios del Espectáculo su profundo deseo en medio de su conflictiva separación de Facundo Moyano.

“¿Te gustaría mantener contacto con Moyano?”, le preguntaron y fue entonces cuando expresó: “No, no sé si el contacto, me gustaría que haya buena onda”.

“Porque a mí me resulta muy extraño que una persona con la que proyectaste un futuro y tomaste la decisión de casarte sea un desconocido o un enemigo”, explicó la modelo.

Eva Bargiela habló con Socios del Espectáculo.

Al final, Eva dejó en claro qué postura tomó desde que se separó del dirigente: “Desde mi parte yo siempre traté de que sea todo en buenos términos”.

EVA BARGIELA HABLÓ DE SU ROMANCE CON GIANLUCA SIMEONE Y SUS GANAS DE CASARSE

Eva Bargiela habló con el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich sobre su romance con Gianluca Simeone y no descartó casarse.

“Si no lo hacía, en sentido de ponerme en una relación con alguien es porque no aparecía alguien que me generara esas ganas, pero cuando lo conocí a Gianluca lo sentí y no lo dudé”, expresó.

Fue entonces cuando la modelo dijo: “No digo en lo inmediato pero la verdad es que estoy muy bien, en pareja y ojalá en algún momento suceda que no casemos, sí”.

