En un ida y vuelta con Socios del Espectáculo, Eva Bargiela habló de la posibilidad de irse a vivir a España con Gianluca Simeone, quien juega en el Club de Fútbol Rayo Majadahonda.

“¿Puede pasar que haya un compromiso?”, le preguntaron y ella respondió: “¿Por qué no? No sé...no digo en lo inmediato pero la verdad es que estoy muy bien, en pareja y ojalá en algún momento eso suceda”.

“¿Pensaste en algún momento quedarte allá definitivamente, trabajar ahí?”, repreguntó la movilera y la modelo dijo: “El tiempo irá acomodando todo, hoy tengo mi trabajo acá”.

Eva Bargiela habló con Socios del Espectáculo.

“Si bien allá tengo manager porque cuando voy necesito trabajar y moverme, no se me pasa por la cabeza la idea de irme del país porque acá tengo mi vida”, remarcó Eva.

QUÉ DIJO EVA BARGIELA DE SU DIVORCIO DE FACUNDO MOYANO

Eva Bargiela habló con el programa matutino de eltrece, donde respondió a Facundo Moyano sus dichos sobre el divorcio. “Él dijo que lo único que esperaba de este vínculo era el divorcio”, le comentaron.

A lo que la modelo contestó: “Yo sé que él no piensa eso porque por algo me eligió como su mujer para casarse, entiendo que a veces cuando uno habla desde el enojo o el dolor a veces dice cosas que no piensa”.

