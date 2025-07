Aunque es uno de los rostros más queridos y respetados del espectáculo argentino, Arnaldo André siempre mantuvo su vida privada bajo estricta reserva.

A lo largo de su carrera, nunca se le conoció públicamente una pareja, y con 81 años recién cumplidos, el actor decidió hablar por primera vez con total sinceridad sobre su intimidad.

En una entrevista con Pronto, el actor abrió su corazón y reveló detalles desconocidos de su día a día: “Mi casa siempre está impecable y ordenada. Soy un obsesionado del orden. No puedo dejar la ropa tirada. Si la dejo en un portatrajes, al otro día bajo a desayunar y lo primero que hago es ordenarla”, contó. Además, dijo que él mismo se encarga de las tareas domésticas, aunque una señora lo ayuda una vez por semana.

El galán también confesó que cocinar es una de sus pasiones: “Me encanta, es terapéutico. Hago de todo, pero cosas elementales. Para las carnes uso mucha mostaza con miel, eso no falla nunca. Se lo pongo al pollo, al matambre, a todo”.

Arnaldo André. CRÉDITO: Instagram/@arnaldoandreoficial

ARNALDO ANDRÉ SOBRE SU SITUACIÓN SENTIMENTAL

Al ser consultado sobre su situación sentimental, Arnaldo André reveló que vive solo y que disfruta de esa elección: “Sí, tengo espacio para el amor, pero estoy soltero. En su momento me preocupaba, pero ahora ya no. Vivir solo me da tranquilidad y concentración. Estoy en una etapa en la que me gusta estar así”.

Por otro lado, también expresó su fascinación por observar a las personas en la calle: “Veo ancianos tomados de la mano y me encanta. Pero también parejas jóvenes con bebés que tienen cara de amargados. Me pregunto si eso tiene que ver con ser padres”.

Arnaldo André. CRÉDITO: Instagram/@arnaldoandreoficial

Arnaldo André, a sus 81 años, eligió la paz de la soledad y aseguró estar en armonía con esa decisión: “No me gustaría estar acompañado en este momento. Estoy muy bien así”.