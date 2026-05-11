La separación de Wanda Nara y Martín Migueles fue confirmada por la empresaria a través de algunos periodistas durante el fin de semana. Según trascendió, el motivo habría sido la distancia física entre ambos, en medio del delicado contexto judicial que atraviesa el empresario. Sin embargo, Juan Etchegoyen aseguró que habría una tercera persona involucrada.

El conductor de Mitre Live volvió a confirmar la ruptura entre Wanda y Migueles y descartó las versiones que indican que la conductora de MasterChef activó un operativo de emergencia luego de que se conocieran las complicaciones en la situación judicial del empresario tras el peritaje de su teléfono en la causa que investiga presuntas irregularidades vinculadas al sistema SIRA.

Wanda Nara y Martín Migueles en el festejo del fin de las grabaciones de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).

“Me encontré con una Wanda Nara que no desprende datos, que no te cuenta qué pasó”, aseguró Juan, quien reveló que debió buscar respuestas en el círculo íntimo de la conductora para conocer los verdaderos motivos de la separación. “Alguien de Telefe me cuenta que Migueles intentó, en estos últimos días, reconquistar a Wanda Nara. Incluso le envió flores. Pero el detonante de la situación (…) no tendría relación con eso”, explicó.

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“Me dicen que Wanda terminó la relación, que ella toma la decisión Y el motivo que a mí me cuentan, y que ella no me aclara, es Agustín Bernasconi”, reveló el conductor, respecto del co protagonista de la mediática en la película que está grabando en Uruguay desde hace algunas semanas.

“¿Te acordás del cantante que fui vinculado a Wanda Nara? Bueno, a mí desde Telefe me dan cuenta del ataque de celos de Migueles a Wanda Nara por Bernasconi”, aseguró el conductor. “Me dicen que hubo alguien de Telefe que le dijo a Martín Migueles que Wanda durmió en un hotel con Agustín Bernasconi y que esto puso no solo en alerta a Migueles, sino que se enfureció a Migueles y tuvo o habría tenido un ataque de celos”, advirtió.

Martín Migueles y Wanda Nara. Foto: Movilpress

“A Migueles le van con ese cuento y se enoja y luego recapacita, es ahí donde intenta reconquistar la Wanda Nara. Se da cuenta que estuvo mal, pide disculpas, pero Wanda decide separarse de él”, cerró Juan Etchegoyen, asegurando que no fue la complicadísima situación judicial del empresario cambista lo que motivó la ruptura.

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