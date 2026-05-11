Al borde del escándalo total, Wanda Nara anunció el sábado su separación de Martín Migueles, el empresario que fue su pareja el último año y medio, y que el viernes vio su situación complicada en la investigado de la causa federal que analiza presuntas maniobras irregulares vinculadas al sistema SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina).

En medio de la promoción de la serie vertical que grabó con Maxi López, Wanda anunció a través de algunos periodistas su desvinculación total de Migueles, pese a que en los últimos meses que le preguntó numerosas veces por esta causa y se negó a responder.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara)

Yanina Latorre reveló este lunes cómo fue la maniobra de Wanda para tratar de convencerla de que su relación con Migueles era cosa del pasado desde hacía por lo menos un mes, pese a que ambos se mostraban juntos en las redes. “Ya se venía hablando de esto, pero Wanda decía que no, que no, que no; y siguió porque ella va hasta el límite”, recordó la conductora de Yanina 1079.

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“L-Gante, que estuvo detenido, es un señor, y acordate del abogado Payarola, que va a seguir estando preso, y ella ahora se hace la bol… y te dice ‘hace un mes que estamos separados’, y eso es mentira”, señaló Yanina, que contó que la empresaria la llamó por teléfono el viernes.

“Ella me llamó. No me escribió, me llamó el viernes a las 21.30 y me empezó a hablar del lanzamiento de su novela vertical”, recordó Latorre. “Yo pensaba que era raro porque ella no le da bola a nadie. Yo estaba en el auto, y ella me hablaba de la novela y me daba charla. Wanda jamás te pregunta cómo estás porque, básicamente, no le importa y no te registra”, agregó.

Wanda Nara y Martín Migueles en el festejo del fin de las grabaciones de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).

“Entonces yo le pregunto si me estaba hablando por lo de Migueles. Me dice ‘¿Qué de Migueles?’. Le dije que no se haga la pelot#$%, y ella me die ‘No sé de qué me hablás. Yo estoy separada desde hace un mes’”. Le pregunté si nadie la había avisado y ella me dijo ‘No, estoy todo el día en el motorhome’. Para mí, ella tiró cuatro puntas con que está separada hace un mes.

Para ejemplificar, Yanina recordó que, el 1° de mayo, Migueles “estaba en Uruguay con ella y le hizo todo un posteo de amor, y ella a él con regalos arriba de la cama”. “Yo la entiendo, pero es mejor decirme ‘Me separé hoy porque me enteré que era delincuente y lo dejo, como hizo Jésica Cirio con Piccirillo’”, cerró.

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