Martín Migueles se presentó este lunes por la mañana en los tribunales de Comodoro Py en el marco de la investigación por la causa SIRA, que analiza presuntas coimas vinculadas a importaciones y que en las últimas semanas generó fuerte repercusión mediática.

El empresario llegó acompañado por su abogado, Yamil Castro Bianchi, quien luego habló públicamente sobre la situación judicial de su cliente en el programa La mañana con Moria.

Tras retirarse de los tribunales, el letrado explicó que recién el viernes pasado pudieron acceder al expediente y aseguró que la intención de Migueles fue ponerse a disposición de la Justicia.

“Básicamente lo que hicimos fue dar la cara cuando a una persona se la acusa de algo. Recién tuvimos acceso a la causa el viernes a la tarde. Esta es la primera aclaración y estamos sugiriendo medidas de prueba”, sostuvo.

Además, confirmó el vínculo que existió entre Migueles y Elías Piccirillo, uno de los nombres mencionados dentro de la investigación.

“Con Piccirillo sí tuvo contacto. Esta causa nace del secuestro del teléfono celular de Elías porque estaba durmiendo en la casa de él”, detalló el abogado.

EL COMENTARIO SOBRE WANDA NARA Y LA EXPOSICIÓN EN REDES

Durante la entrevista televisiva, Moria Casán hizo referencia a la exposición pública que mantenían Migueles y Wanda Nara a través de redes sociales.

Ante eso, el abogado respondió con una frase que rápidamente comenzó a circular en programas de espectáculos: “Si te gusta el durazno, bancate la pelusa. Si te gusta la exposición, estas cosas son las que vienen”.

Wanda Nara y Martín Migueles (Foto: Instagram @wanda_nara)

LOS LUJOS Y REGALOS QUE QUEDARON BAJO LA LUPA

En medio de la charla, el periodista Gustavo Méndez apuntó contra la ostentación que mostraba la pareja en redes sociales y mencionó algunos de los regalos de lujo exhibidos públicamente.

“Wanda dijo en una historia que tenía la fortuna de que le regalaran lotes en Nordelta para no tener vecinos. ¿De dónde sacan la plata?”, cuestionó el panelista al aire.

Además, recordó una investigación periodística que vinculó a Elías Piccirillo con la cesión de una mansión millonaria a su exesposa, Jésica Cirio.

Foto: RS Fotos

LA SITUACIÓN SENTIMENTAL DE MARTÍN MIGUELES Y WANDA NARA

Sobre el final de la entrevista, el abogado evitó profundizar sobre el presente sentimental de Martín Migueles y Wanda Nara, en medio de los rumores de separación que comenzaron a circular en los últimos días.

“Me entero por ustedes que estaban de novios con Wanda. No les pregunto si siguen juntos porque no sé cómo estará el tema ahora”, respondió el letrado, manteniéndose al margen de la situación personal del empresario.