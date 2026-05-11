Después de uno de los años más convulsionados de su historia, Los Palmeras atraviesa una nueva etapa marcada por cambios, renovación y una presión inevitable: seguir adelante tras la salida de Rubén Cacho Deicas, una de las voces más icónicas de la cumbia argentina.

En diálogo con Ciudad Magazine, Marcos Camino Jr. (el hijo de Marcos y acordeonista de la banda), junto a las nuevas voces Pablo López y Lucas Delfratte, habló sin vueltas sobre el presente del grupo, el peso de la comparación y el desafío de sostener una historia de más de 50 años.

“Los Palmeras son una marca registrada”

Lejos de pensar esta etapa como un final, los músicos remarcaron la idea de continuidad.

“Los Palmeras son una marca registrada. Hace 50 años que hacen bailar a la gente, transmiten alegría, son la familia, el cumpleaños, el pueblo”, definieron.

Y dejaron en claro que, pese a los cambios internos, la esencia sigue intacta: “El estilo es inconfundible y vamos a seguir manteniendo esa línea musical”.

La banda de cumbia santafesina mantuvo una íntima charla con Ciudad.

El año más difícil para la banda

Los integrantes reconocieron que 2025 fue especialmente duro para el grupo, atravesado por la crisis interna y la salida de Deicas.

“Fue un año complicado por todo lo que pasó públicamente”, admitieron. Sin embargo, remarcaron que eligieron mantenerse al margen del conflicto: “Por respeto tanto a Marcos como a Rubén. Para nosotros son referentes e íconos de la cumbia”.

“Los zapatos que dejó Rubén son muy grandes”

Uno de los momentos más sinceros de la entrevista llegó cuando hablaron de la inevitable comparación con Cacho Deicas.

“Rubén es la voz de la cumbia santafesina”, afirmaron. Y reconocieron el peso que implica ocupar ese lugar: “Los zapatos que dejó Rubén para Lucas y Pablo son muy grandes”.

“Rubén es la voz de la cumbia santafesina. Los zapatos que dejó para Lucas y Pablo son muy grandes”. Los Palmeras sobre la salida de Cacho Deicas y el futuro de la banda.

Aun así, aseguraron que la presión también funciona como motor: “Ese cosquilleo en la panza ayuda a autoexigirse y estar a la altura”.

La apuesta de Los Palmeras a una nueva generación

En plena reconstrucción, la banda busca acercarse también a nuevos públicos. Por eso lanzaron “Sexy”, su reciente colaboración con Sasha Ferro.

“La idea de esta nueva generación tiene que ver con estar actualizados con artistas urbanos, influencers y creadores de contenido”, explicaron.

Además, adelantaron que se vienen más colaboraciones con músicos urbanos, folkloristas y figuras digitales.

“La esencia sigue siendo la misma”

Pese a las fusiones y cambios generacionales, Los Palmeras aseguran que hay algo que no piensan perder.

“La esencia sigue siendo la misma sin cambiar el estilo, pero aggiornándose a nuevos mercados”, remarcaron.

Y recordaron que la banda ya había roto moldes años atrás, incluso mezclando cumbia con música clásica junto a la Filarmónica de Santa Fe.

El detalle inesperado: los looks tropicales

Entre anécdotas y reflexiones, también hubo lugar para hablar de uno de los sellos visuales históricos del grupo: sus camisas y sacos coloridos.

“Las telas vienen de Colombia”, revelaron.

Y explicaron por qué la estética siempre fue parte central del universo Palmeras: “No hay segunda oportunidad para una primera impresión. Lo primero entra por los ojos”.

“No hay segunda oportunidad para una primera impresión. Lo primero entra por los ojos”. Marcos Camino Jr. sobre los icónicos looks de Los Palmeras.

Los Palmeras. Foto: @lospalmerasoficial

📍 Las próximas fechas de Los Palmeras

En medio de esta nueva etapa, la banda sigue sumando shows:

15 de mayo – GRAN RIVADAVIA (CABA)

Única función en Buenos Aires. Entradas por Fullticket

16 de mayo – TEATROMETRO (La Plata)

Entradas por Platea Uno Tickets

17 de mayo – TEATRO UNIVERSIDAD (La Matanza)

Entradas por Ticketek

En medio de una transición histórica, Los Palmeras buscan sostener algo más grande que cualquier cambio interno: una identidad que atravesó generaciones enteras.

Con nuevas voces, nuevas colaboraciones y el peso de una historia gigante sobre los hombros, la banda intenta demostrar que todavía tiene mucho camino por recorrer.