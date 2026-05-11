El video de Pity Álvarez en Instagram para agradecer al público de Rosario que lo acompañó en un recital el fin de semana generó polémica, y a las repercusiones se sumó Federico Bal para hacer una delirante comparación entre el cantante y su propia madre.

“Sólo palabras de agradecimiento por todo lo vivido antes, durante y después del show”, comentó el imputado por el homicidio de Cristian Díaz, en momentos en que aprovecha el vacío procesal por su estado de presunta inimputabilidad.

La cosa es que uno los internautas bromeó al verlo con lentes, pelo rubio enrulado, los collares y los labios morados. Y lo comparó con la mamá de Bal: “¡Qué grande, Carmen Barbieri!“.

El video de Pity Álvarez que desató la comparación de Fede Bal con su mamá, Carmen Barbieri

Una vez viralizado, la cuenta de @RealTimeRating lo difundió en X, y otro internauta reflexionó irónico por su aspecto: “Ya llega un nivel de drogadicción donde te convertís en género fluido”.

Pity Álvarez en Instagram

La ironía de Fede Bal

Es ahí donde Fede Bal intervino a puro sarcasmo: “O en mi mamá”.

El posteo de Fede Bal en X sobre su mamá y Pity Álvarez.