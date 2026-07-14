El duelo entre Argentina e Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026 no solo paralizó a los fanáticos de ambos países, sino que también puso en una encrucijada a una pareja muy especial: Marcos Senesi, defensor de la Selección argentina, y su novia, la futbolista inglesa Kelci Rose Bowers.

La joven defensora, de 22 años, se lució en el Bournemouth femenino y llegó al Mundial acompañando a Senesi, pero con el corazón dividido. En la previa del partido en Atlanta, Kelci compartió sus sensaciones en redes sociales y no dudó en sincerarse sobre a quién alentará.

"Es una situación loca porque no pensé que esto iba a suceder. Es un poco loco que Inglaterra juegue contra Argentina en la semifinal. Es una situación única para mí. Por supuesto que ser inglés y llegar a semifinal es un logro loco y estoy súper orgullosa de mi país", contó.

Video: TikTok _kelci.rose_

Foto: Instagram _kelci.rose_

A quién alentará la novia inglesa de Marcos Senesi

A pesar del fuerte lazo con su país natal, Kelci dejó en claro que el afecto por Senesi inclina la balanza. “Mi pareja juega para Argentina así que en cualquier relación lo que sea que haga tu pareja lo vas a apoyar. Para mí, poder venir a la Copa del Mundo y apoyar a la Argentina ha sido increíble. Abrazar la cultura en Argentina y publicar en mis redes sociales vistiendo la camiseta”, explicó.

Kelci-Rose Bowers. Foto: Instagram _kelci.rose_

Durante el torneo, Kelci se mostró como una hincha activa de la Scaloneta compartiendo fotos y mensajes con la celeste y blanca. Desde que Senesi fue convocado de urgencia por Lionel Scaloni, ella acompañó cada paso del defensor y se sumó al fervor argentino.

Sobre el partido decisivo, anticipó: “Hay algo controversial sobre lo que voy a hacer. Voy a ir al partido, a disfrutar el juego y a respetar a ambos equipos. Voy a estar animando a mi pareja y voy a desearle a Inglaterra el mejor juego. Solo estaré allí para disfrutarlo”.