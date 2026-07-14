Lionel Messi consolidó en los últimos años un imperio hotelero que hoy lo posiciona como uno de los empresarios más influyentes del sector turístico europeo.

Según La Nación, a partir de un acuerdo que la cadena española cerró con el capitán de la selección argentina, los seis establecimientos que integran la marca MiM Hotels cambiaron de manos en su gestión operativa, aunque Messi mantiene la titularidad de las propiedades.

El nuevo operador es Meliá Hotels International, que reemplazó a Majestic Hotel Group al frente de la administración diaria de los hoteles.

El Hotel MiM Ibiza con su icónica fachada de estilo art déco Por: Captura web

ASÍ SON LOS HOTELES DE MESSI EN ESPAÑA

El primer eslabón de la cadena fue el Hotel MiM Sitges, en Barcelona. El edificio, de diseño sustentable, tiene 77 habitaciones, spa, gimnasio y una terraza en la azotea con pileta y bar; sus tarifas arrancan en torno a los 120 euros por noche en temporada baja.

El edificio del Hotel MiM Sitges presenta una arquitectura moderna y se encuentra a 100 metros de la playa Por: Captura web

El MiM Ibiza Es Vivé, de estética art déco, combina 52 habitaciones orientado a un público adulto. Valores: de los 225 a los 525 euros según temporada.

El MIM Ibiza ofrece gastronomía internacional en una terraza con vista al Mediterráneo www.mimhotels.com Por: Captura web

El Hotel MiM Mallorca tiene 98 habitaciones, dos piletas y un spa completo con sauna y hammam. El precio promedio: 200 euros la noche.

El Hotel MiM Mallorca se alza a metros del mar con una fachada sobria y líneas limpias, tras una reforma integral que lo transformó en un hotel exclusivo para adultos MIM Hotels Por: Captura web

El Hotel MiM Baqueira, en el Valle de Arán, provincia de Lérida, España, junto a la estación de esquí homónima, suma 141 habitaciones y una suite temática dedicada al futbolista. Las tarifas parten de los 150 euros.

La fachada del Hotel MiM Baqueira combina piedra y madera, reflejando su identidad como refugio de montaña Por: Captura web

La Suite Messi ofrece un ambiente cálido y elegante con detalles en madera y una cama king size Por: Captura web

LOS HOTELES DE MESSI EN ANDORRA Y CÁDIZ

El quinto hotel de la cadena es el MiM Andorra. Con 31 habitaciones, su suite insignia ocupa 62 metros cuadrados con terraza propia y jacuzzi.

El Hotel MiM Andorra se emplaza sobre la avenida Carlemany con una fachada moderna, resultado de la completa renovación del histórico Hotel Casa Canut MIM Hotels Por: Captura web

Hay un restaurante desarrollado junto a un chef con estrella Michelin, y sus habitaciones estándar arrancan en unos 200 euros.

Las habitaciones presentan una decoración sobria de inspiración escandinava, con diseño minimalista MIM Hotels Por: Captura web

El sexto y último es el Hotel MiM Sotogrande Club Marítimo, en el puerto deportivo gaditano.

Ubicado en el puerto deportivo de Sotogrande, el hotel presenta una fachada de diseño contemporáneo inspirado en el mundo náutico, con predominio de materiales naturales Por: Captura web

Sus 45 habitaciones incluyen terrazas con vista al puerto, y las tarifas van de los 230 euros en habitaciones dobles hasta más de 500 euros en las suites.