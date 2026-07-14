Lionel Messi consolidó en los últimos años un imperio hotelero que hoy lo posiciona como uno de los empresarios más influyentes del sector turístico europeo.
Según La Nación, a partir de un acuerdo que la cadena española cerró con el capitán de la selección argentina, los seis establecimientos que integran la marca MiM Hotels cambiaron de manos en su gestión operativa, aunque Messi mantiene la titularidad de las propiedades.
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El nuevo operador es Meliá Hotels International, que reemplazó a Majestic Hotel Group al frente de la administración diaria de los hoteles.
ASÍ SON LOS HOTELES DE MESSI EN ESPAÑA
El primer eslabón de la cadena fue el Hotel MiM Sitges, en Barcelona. El edificio, de diseño sustentable, tiene 77 habitaciones, spa, gimnasio y una terraza en la azotea con pileta y bar; sus tarifas arrancan en torno a los 120 euros por noche en temporada baja.
El MiM Ibiza Es Vivé, de estética art déco, combina 52 habitaciones orientado a un público adulto. Valores: de los 225 a los 525 euros según temporada.
El Hotel MiM Mallorca tiene 98 habitaciones, dos piletas y un spa completo con sauna y hammam. El precio promedio: 200 euros la noche.
El Hotel MiM Baqueira, en el Valle de Arán, provincia de Lérida, España, junto a la estación de esquí homónima, suma 141 habitaciones y una suite temática dedicada al futbolista. Las tarifas parten de los 150 euros.
LOS HOTELES DE MESSI EN ANDORRA Y CÁDIZ
El quinto hotel de la cadena es el MiM Andorra. Con 31 habitaciones, su suite insignia ocupa 62 metros cuadrados con terraza propia y jacuzzi.
Hay un restaurante desarrollado junto a un chef con estrella Michelin, y sus habitaciones estándar arrancan en unos 200 euros.
El sexto y último es el Hotel MiM Sotogrande Club Marítimo, en el puerto deportivo gaditano.
Sus 45 habitaciones incluyen terrazas con vista al puerto, y las tarifas van de los 230 euros en habitaciones dobles hasta más de 500 euros en las suites.