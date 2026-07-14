Coraje Milano es el restaurante que Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo fundaron en 2022 en pleno corazón de la capital lombarda. Ubicado en el histórico barrio de Brera, el local se convirtió en un punto de encuentro para una clientela cosmopolita que combina turistas y residentes de distintas partes del mundo.

Además de ser el centrodelantero de la selección argentina en el Mundial 2026, Martínez tiene un vínculo directo con la ciudad: es el capitán del Inter de Milán. Cuando Gandolfo se mudó con él en 2018, empezó a imaginar un espacio donde la gente pudiera reunirse en torno a la comida, no solo italiana sino también argentina.

Oriunda de Mendoza, Gandolfo tenía muy presente el pan casero de su abuela y esa idea de la comida “fatta in casa”. Esa nostalgia fue el disparador para crear un lugar que fusionara la gastronomía de ambos países con un estilo moderno, pensado para un público exigente.

Coraje Milano: el restaurante de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo Por: Instagram

En diálogo con el medio Il Mattino , ella misma explicó su inspiración: imaginó un sitio donde la cultura italiana se encontrara con la sudamericana, con un concepto integral para una clientela cada vez más cosmopolita.

CÓMO ES EL RESTAURANTE DE LAUTARO MARTÍNEZ EN MILÁN

El nombre no fue casual: Coraje remite a esa audacia de animarse a emprender y cumplir un sueño. El local tiene dos plantas: en la de abajo se puede desayunar, almorzar y merendar, mientras que el primer piso está reservado para las cenas, con una decoración que combina lo modernista y lo clásico, con una chimenea como pieza central del ambiente.

Coraje Milano: el restaurante visto desde la calle Por: Instagram

El chef napolitano Domenico Paesano es el encargado de un menú fusión donde sobresale el plato insignia de la casa: una tarta Vesuvio con un generoso centro de dulce de leche.

Coraje Milano combina la cocina argentina e italiana en el barrio de Brera. Crédito Instagram @corajemilano Por: Instagram

Gandolfo estuvo involucrada en cada detalle del diseño del espacio y hoy, entre su rol de madre de Nina —la hija que tiene con Martínez— y su faceta empresarial, sigue de cerca la marcha del restaurante.

CUÁNTO CUESTA COMER EN CORAJE MILANO

El menú del restaurante ronda entre los 40 y 70 euros por persona, según se trate de un almuerzo o una cena, de acuerdo con la plataforma The Fork. Entre las opciones más pedidas están las empanadas como entrada, a 12,5 euros, y el risotto Coraje, que oscila entre los 26 y los 28 euros.

La carta incluye una selección de vinos de la bodega que la familia Gandolfo-Martínez tiene en Luján de Cuyo, Por: Instagram

La carta también incluye una selección de vinos encabezada por Cittanina, la etiqueta que proviene de la bodega que la familia Gandolfo-Martínez tiene en Luján de Cuyo, Mendoza, inaugurada este 2026. Y no falta un guiño muy personal: la tostada con manteca y dulce de leche, un homenaje directo a la abuela de Agustina Gandolfo.

No puede faltar el dulce de leche o los churros que se sirven con forma de chupetín. Por: Instagram

La tostada con manteca y dulce de leche, un homenaje a la abuela de Agustina Gandolfo. Por: Instagram

En la web oficial del restaurante se define la propuesta como una fusión de culturas que comparten la pasión por la convivencia y los sabores auténticos, combinando las tradiciones de la “Tierra del Fuego” con la cocina mediterránea y napolitana.