Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo comparten un proyecto empresarial. Instalados desde hace años en Milán, la pareja decidió expandir su universo gastronómico y anunció la llegada de un ambicioso emprendimiento a la provincia de Mendoza.

El delantero del Inter de Milán y su compañera de vida vienen desarrollando una faceta empresarial que crece en paralelo a la exitosa carrera deportiva del jugador.

Tras consolidar su restaurante Coraje Milano, inaugurado en 2021, Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo buscan replicar el concepto en la Argentina, más precisamente en una de las zonas vitivinícolas más reconocidas del país.

Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo lanzaron un negocio gastronómico en Mendoza: de qué se trata | Créditos: Instagram @agus.gandolfo

EL PROYECTO GASTRONÓMICO DE LAUTARO MARTÍNEZ Y AGUSTINA GANDOLFO

El restaurante que la pareja dirige en Milán se convirtió rápidamente en un punto de encuentro para quienes buscan una experiencia culinaria que combine sabores internacionales con una fuerte impronta sudamericana.

Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo lanzaron un negocio gastronómico en Mendoza: de qué se trata | Créditos: Instagram @agus.gandolfo

La propuesta de Coraje Milano se caracteriza por fusionar gastronomía, estética y cultura latina en un espacio moderno y cosmopolita.

Ese éxito fue el impulso para proyectar una nueva etapa del negocio familiar. La expansión hacia Mendoza no es casual: la provincia se destaca a nivel internacional por su producción de vinos y por el crecimiento sostenido de su circuito gastronómico y turístico.

Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo lanzaron un negocio gastronómico en Mendoza: de qué se trata | Créditos: Instagram @agus.gandolfo. (Foto: Instagram/@agus.gandolfo)

Según trascendió, el nuevo local estará ubicado en la zona de Las Compuertas, dentro del departamento de Luján de Cuyo, un área conocida por sus bodegas y paisajes de montaña. El objetivo es ofrecer una experiencia integral que combine cocina de autor, vinos de alta calidad y el atractivo natural del lugar.