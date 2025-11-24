Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo llevan más de siete años instalados en Europa, y desde que el delantero llegó al Inter en 2018, Milán se convirtió en el escenario central de su vida familiar.

Allí crecieron sus hijos, Nina y Theo, y allí también la pareja construyó un hogar moderno, luminoso y totalmente alineado con un estilo minimalista que privilegia el orden, la amplitud y la funcionalidad.

En los últimos días, ambos compartieron nuevas imágenes de su casa y dejaron ver detalles de una vivienda pensada tanto para la rutina deportiva del futbolista como para la vida diaria en familia.

Así es la casa minimalista de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo: tiene gimnasio privado y terraza XL | Créditos: Instagram @agus.gandolfo

El living es uno de los ambientes más destacados: un espacio XL que combina líneas limpias, paredes blancas y una paleta de tonos neutros dominada por sillones gris topo distribuidos en distintos módulos.

La sensación de amplitud se refuerza con piezas de arte contemporáneo que aportan color y personalidad sin romper con la estética sobria del conjunto. El mobiliario, de diseño simple y materiales livianos como el hierro y el vidrio, acompaña una propuesta visual equilibrada y moderna.

LA CASA DE LAUTARO MARTÍNEZ Y AGUSTINA GANDOLFO

La casa también cuenta con un gimnasio completamente equipado, un sector imprescindible para Lautaro en pleno auge de su carrera deportiva. Allí realiza entrenamientos diarios sin necesidad de salir de su hogar, aprovechando un ambiente privado, cómodo y diseñado con estándares profesionales.

Ese espacio se conecta directamente con la terraza, uno de los rincones favoritos de toda la familia. Se trata de un área de gran tamaño que funciona como un pulmón abierto dentro de la vivienda: allí los chicos juegan, se organizan encuentros familiares y, como marca el ritual argentino, también se hacen asados cada vez que la agenda lo permite.

Otro de los ambientes que captó la atención del público es el vestidor de Agustina Gandolfo. Amplio, luminoso y cuidadosamente organizado, refleja su universo personal y profesional.