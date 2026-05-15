El próximo 17 de mayo, Río dará un paso determinante en su historia con su debut europeo en Seasea Club, en la ciudad de Barcelona. No se trata solo de una nueva fecha en su calendario, sino de la llegada de una narrativa estética y sonora que representa a la escena argentina en un contexto global.

El debut en Barcelona encuentra a Río en un momento de madurez. El line up estará encabezado por Ben Sterling, una de las figuras en ascenso de la escena global, acompañado por De La Swing, en un cruce que refuerza el diálogo entre lo internacional y lo local. La cabina se completa con Londonground, Delum, Max Haas y Pau Guilera, en una selección que mantiene el ADN ecléctico de la marca.

Desde su nacimiento en 2014 en Punta Carrasco, Río entendió que la experiencia iba más allá de la música. Su imaginario selvático —con animales de gran escala, vegetación envolvente y una puesta visual inmersiva— Por sus cabinas pasaron figuras como: Solomun, Tale of Us, Michael Bibi, Boris Brejcha, Adriatique, John Summit, James Hype, ANOTR, Mochakk, Mau P, se convirtió en un sello distintivo que hoy trasciende fronteras. En paralelo, su curaduría musical acompañó esa evolución, apoyando la escena local combinando nombres emergentes y formando una identidad sonora propia.