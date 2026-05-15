Con Karina Mazzocco como única desafectada de América tras la polémica con Mariana Fabbiani, la teoría de Fernanda Iglesias sobre por qué la modelo fue la única márginada del canal de Palermo fue tan escandalosa como categórica: “Para mí es algo sexual”.

“Lo dije”, remató la panelista de Puro Show. Al instante, Pochi de Gossipeame la bancó: “Para mí también, pienso igual”.

De ahí que Pampito quiso despegarse de la explosiva hipótesis de su compañera: “No digamos barbaridades, por favor”.

Karina Mazzocco (Foto: captura América TV)

Lejos de retractarse, Iglesias insistió: “Para mí es algo sexual. ¿Por qué es una barbaridad? No tengo pruebas. Es una cosa que es para mí. Todo es tremendo y nos hacemos los giles”.

Por qué Fernanda Iglesias especula un incidente sexual con Karina Mazzocco en América

Todo comenzó cuando contaron que al final Jotax, la productora de A la Tarde se quedaría con el espacio y que Sabrina Rojas y Augusto Tarfúfoli volverían a la noche con Pasó en América porque a las atoridades de la emisora les parecía mejor el perfil nocturno.

Fernanda Iglesias en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

“Bolu... no, chicos. No nos podemos comer todos los sapos. Les cerró durante un mes (que Sabri y Taru reemplazen a Karina). Acá pasa algo con Mazzocco. No nos desviemos de ese tema porque es la única que se queda afuera del canal. Para mí es algo sexual. Lo dije”.

Tras el cruce con Pampito, la periodista luego justificó: “El programa no funcionaba, no les gustaba, hacía mucho que lo querían sacar. Pero pasan estas cosas en los canales. ¿Nos vamos a hacer los tontos?“.

Sin profundizar sus argumentos, Fernanda Iglesias concluyó su razonamiento sobre la enigmática salida de Karina Mazzocco de América: “A mí a esta altura no me sorprende nada”.