Luego de la polémica que se generó en uno de los días más difíciles para el equipo de A la tarde, cuando se conoció la noticia del levantamiento del ciclo y después de que Mariana Fabbiani diera que halar con su actitud en El Diario de Mariana -que termin{ó en pedido de disculpas- Karina Mazzocco reaccionó frente a las cámaras.

“Hoy al comenzar su programa, Mariana Fabbiani, amorosamente, hizo un pedido de disculpas con respecto a lo que sucedió en su programa en uno de los días más tristes de nuestra vida profesional, que fue al enterarnos de que nos quedábamos sin programa”, comenzó diciendo Karina.

Lejos de alimentar la interna, la conductora optó por bajar el tono y destacó la actitud de su colega: “Dio todas las explicaciones, así que muchísimas gracias, Mariana, en nombre de todo el equipo de A la tarde, que somos un montón”.

Foto: Captura (América)

Sin embargo, la frase final de Karina fue la que terminó encendiendo las redes y dejando tela para cortar: “Errar es humano, perdonar es divino”, lanzó. Y cerró: “Damos vuelta a la página. Besitos”.

Foto: Web

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ÁNGEL DE BRITO, FILOSO CON KARINA MAZZOCCO TRAS SER ACUSADO DE FILTRAR EL FINAL DE A LA TARDE

Ángel de Brito habló sobre la polémica que se desató tras el levantamiento de A la Tarde, el programa que condujo Karina Mazzocco durante cinco años en América TV.

El periodista, que fue quien dio la primicia en Twitter, habló en el programa Puro Show y no esquivó ninguna pregunta sobre el detrás de escena de la noticia que sacudió la grilla vespertina.

Consultado sobre el final del ciclo, De Brito fue tajante: “Es la regla de la tele, los programas empiezan, terminan… todo el tiempo terminan programas. Son cosas que pasan en todos los canales”.

Ángel de Brito habló en Puro Show del fin del programa de Karina Mazzocco (Foto: captura de eltrece).

El conductor de LAM explicó que se enteró de la información y la confirmó con varias fuentes antes de publicarla: “Yo me enteré y la conté, la confirmé con dos, tres personas, una de ellas es Sabrina, que viene este viernes a Bondi y va a contar su vuelta a la tele”.

Ángel de Brito aclaró que no tiene relación personal con Karina Mazzocco: “No tengo vínculo. No hablé con ella ni nada. Me llevo normal, no bien porque no tengo trato. Con Beto me llevo re bien, varias veces nos quisieron hacer pelear. Con Karina no tengo vínculo”.

El conductor también se refirió a las críticas por haber dado la noticia antes que la propia Mazzocco: “Yo di información, no hice otra cosa que contar que termina un programa. Tampoco puse nada muy grave. Se filtran las situaciones, como me ha pasado con LAM, que a veces han contado angelitas que venían antes que yo las anuncie”.