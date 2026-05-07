Este miércoles, Karina Mazzocco abrió A la Tarde con un triste anunció: su programa será levantado a fin de mes. Sin embargo, con el correr de las horas, se conocieron detalles detrás de esta cancelación que dejarían muy mal paradas a varias figuras de América TV respecto a tejes y manejes detrás de cámara.

Este jueves, en los ciclos de espectáculos ajenos al canal de Palermo se habló de cómo Ángel de Brito se le adelantó con la noticia a la conductora, y de la polémica risa de Mariana Fabbiani al preguntarle a Tartu si va a reemplazar a Mazzocco en la codiciada tarde de América.

Karina Mazzocco (Foto: captura América TV)

Con las expectativas puestas en el programa de este jueves, Karina Mazzocco buscó estar a la altura de las circunstancias y lo logró. “Lo que pasó ayer tuvo un montón de repercusiones, y es por eso que vamos a hablar de ‘La guerra de las conductoras’. ¿De qué te pensabas que íbamos a hablar?”, dijo Karina, encendiendo la mecha.

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“¿Se piensan que en este programa yo no voy a hablar de ‘La guerra de las conductoras’? ¿Que yo me voy a quedar con las ganas? Hasta acá fueron cinco años tranquila, pero ahora agarrate fuerte porque te voy a hablar a vos. Te voy a agarrar a vos. Vos sabés perfectamente, ¿eh?”, agregó Karina, haciendo un juego de doble sentido entre el tema a presentar y su propia interna en América.

“La guerra de conductoras está declarada y que llamen por teléfono, no me importa nada”, abrió el juego Mazzocco, antes de que Santiago Sposato revelara que se trataba de un conflicto en El Nueve entre Susana Roccasalvo y Viviana Canosa. “Uno a veces es una persona ingenua, o con fe, o con confianza, con códigos, o con elegancia o con dignidad. O con respeto, pero acá se perdió absolutamente todo”, agregó ella con ironía.

Karina Mazzocco (Foto: captura América TV)

Sposato le siguió el juego a Karina y le recordó que “una siempre quiso el lugar a la otra”, y la conductora estuvo muy de acuerdo: “Me lo quedo”, dijo. “Ventura, ¿vos te pensaste que no íbamos a hablar a hablar de la guerra de conductoras? ¡Quedan 20 días y vamos a hablar de todo!”, lanzó, sin filtros Karina, muy decidida.

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