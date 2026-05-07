El cantante español Rels B presentó oficialmente “love love FLAKK”. El artista mallorquín vuelve a demostrar por qué es una de las figuras más importantes de la música urbana en español y el artista nacional más escuchado fuera de España.

Luego del enorme éxito de su gira A New Star World Tour, con la que agotó entradas en estadios y arenas de España y Latinoamérica, Rels B apuesta por un disco que resume toda su evolución musical a lo largo de más de una década de trayectoria.

“love love FLAKK” funciona como un recorrido por los sonidos y estilos que definieron la carrera del artista. Desde el afrobeat y el R&B hasta el lo-fi, el jazz y la bossa nova, el álbum mezcla diferentes influencias que forman parte de la identidad musical de Rels B.

Rels B y Kali Uchis: "El cielo"

Entre las canciones más destacadas aparece Sueños, donde retoma el uso de sampleos y sonidos cercanos a sus comienzos, además de Pañuelito de Seda, una propuesta con influencias de bossa nova y climas atmosféricos. También sobresalen Aprendí a Decir No, marcada por sintetizadores y detalles de producción, y El Mundo x Ti, otro de los potenciales hits del artista.

El disco también pone el foco en conceptos como el amor, la humildad, la lealtad y el vínculo con sus raíces, construyendo un trabajo introspectivo y emocional que muestra al Rels B más maduro hasta la fecha.

Uno de los momentos más esperados del álbum llega con El Cielo, la colaboración junto a Kali Uchis, que aporta una atmósfera íntima y termina de elevar la propuesta conceptual del disco.