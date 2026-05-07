Este miércoles, Karina Mazzocco anunció el final de A la Tarde, que culminará sus cinco años en América a finales de mayo, y Luis Ventura opinó sin filtro sobre la movida que se dio detrás de esta decisión de la productora Jotax.

Todo comenzó cuando Karina Mazzocco le dio la palabra a Ventura tras su monólogo del inicio en el que hizo referencia a “lo deseado” del horario que ocupa desde 2021. “Tengo miedo, tengo miedo”, expresó el titular de APTRA, y Mazzocco le hizo una advertencia.

Foto: captura América TV

“Vos sabés que esto es un negocio, (…) hay cosas que se dicen y otras que mejor mirar para un costado. Entonces, antes de hablar, medí tus palabras Ventura”, le aconsejó. “Le agradezco a América y a Jotax. (…) Pero si no entendemos que esto es un negocio, no entendemos nada. Esto es prueba y error. Esto es ‘tanto hacés, tanto facturás’. (…) Y lo que para muchos es pérdida, para otros es ganancia"

“Sé de algunos regocijos externos, de gente que viene celebrando lo que vienen anunciando hace dos años por presiones, por operaciones, por un montón de cosas“, dijo Ventura sobre los rumores de cancelación que resuenan desde fines de 2024.

Karina Mazzocco y Luis Ventura (Fotos: capturas América TV)

“Este programa, le guste a quien le guste, marcaba agenda. Este programa no solo llenaba de títulos la jornada, sino que llenaba los programas del día siguiente. Entonces, desde ahí me siento respetado, considerado, y agradezco tener esto como fuente de trabajo hasta mayo”, finalizó, especulando con un nuevo programa.

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El aviso de Karina Mazzocco se adelantó casi un mes a los hechos debido a un indiscreto tweet de Ángel de Brito. “En un mes vuelven Sabrina Rojas y Tartu con programa diario de 16.30 a 18 por América. El programa de Karina Mazzocco termina, aunque todos seguirán ligados a la empresa”, escribió sin siquiera mencionar a “A la Tarde” a las 14.29, dos horas antes del inicio del ciclo.

Foto: captura X.com/ @angeldebritook

Mariana Fabbiani, cuyo programa es de la misma productora de Ángel de Brito, se permitió un pase de comedia con la noticia. Mientras le acomodaban la “cucaracha” que se le salió de su oreja, le preguntó a Tartu a pura risa sin tapujos: “¿Es verdad que vas a estar con un programa después de nosotros? ¡Acabo de leerlo a Angelito!”.

A pura risa, Mariana Fabbiani le preguntó a Tartu si va a reemplazar a Karina Mazzocco en América (Foto: captura América TV / DDM)

En diálogo con Ciudad, Tartu contó que mañana se reunirá con las autoridades de América para definir el nuevo ciclo, que sería el regreso de Pasó en América, ganador de un Martín Fierro 2025.

Según una fuente del canal de Palermo, A la Tarde entró en una debacle cuando desde el canal le pidieron a la productora que cambie el formato, dejando de lado los espectáculos y centrándose en el “talk show”. “Pensamos que fue un intento de boicot de un conductor del canal que la odia a Karina y quiere sacarla sí o sí. Sugiere que hay muchos espectáculos y como que eso le desgasta los temas de la noche”, indicó, negándose a brindar el nombre.

Foto: captura X.com/ @angeldebritook

Justamente en uno de sus tweets, Ángel de Brito tomó una imagen promocional del canal referente al Mundial 2026 y elocuentemente recortó de la misma a Karina Mazzocco y a Beto Casella, con quien tuvo una fuerte discusión el año pasado cuando reveló antes de tiempo su pase de El Nueve a América TV.

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