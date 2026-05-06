En una movida escandalosa, Mauro Icardi decidió vender la famosa “casa de los sueños” de Wanda Nara en Nordelta, una propiedad que estuvo en el centro de la tormenta mediática y judicial durante el último año.

La mansión, que el delantero compró en enero de 2025 mientras se recuperaba de una lesión en la rodilla en Argentina, fue escenario de su convivencia con la China Suárez antes de regresar a Turquía. Pero la tranquilidad duró poco: hace apenas una semana, trascendió que la propiedad había sido embargada por una suma impactante.

La China Suárez mostró cómo fue la Navidad con Mauro Icardi y sus hijos en la Casa de los Sueños (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Según reveló Marina Calabró, el embargo sobre la casa alcanzó los 232.443 dólares más 100 mil dólares de intereses, y se pidió una ampliación para que el monto llegara a 600 mil dólares más intereses. En ese contexto, Yanina Latorre sorprendió al contar que Icardi tomó la decisión de vender el inmueble a poco más de un año de haberlo adquirido.

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“La compró un vecino de ahí de Nordelta. Rarísimo… ¿para qué puso 6 millones? Malísimo”, lanzó Latorre en su programa en El Observador. La panelista también aseguró que Icardi planea comprar otra casa cerca de la nueva mansión de Wanda Nara, lo que promete reavivar la tensión entre ambos. “Ahora se va a comprar una cerca de donde se compró Wanda, donde tiene esta mansión nueva. Dejá de joder… yo creo que esto ya no es ni noticia”, ironizó Latorre.

La mansión de Nordelta no era una propiedad más para Wanda Nara. Según contó la mediática, era la casa que siempre soñó tener en Argentina, el lugar donde imaginaba vivir junto a Icardi cuando él se retirara del fútbol y regresaran al país.

¿Cómo podemos limpiar ‘La Casa de los Sueños’ ? (Captura de eltrece)

Sin embargo, la compra se demoró durante años porque, según Wanda, a Icardi no le gustaba la propiedad. Todo cambió tras la separación: “Lo hizo porque sabía que era la casa de mi sueños”, declaró Wanda ante la prensa, dejando en claro que la adquisición fue un gesto cargado de simbolismo y, quizás, de revancha.

Mientras los rumores sobre el futuro futbolístico de Icardi crecen y la relación con Wanda sigue siendo tema de conversación, el delantero vuelve a estar en el centro de la escena por sus movimientos inmobiliarios. La venta de la casa de Nordelta y la posible compra de una nueva mansión cerca de su ex prometen mantener el escándalo encendido.

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