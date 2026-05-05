La Joaqui y Luck Ra quedaron envueltos en fuertes rumores de crisis luego de una serie de publicaciones en redes sociales que no pasaron desapercibidas para sus seguidores. Lo que parecía una de las parejas más queridas de la música urbana comenzó a despertar dudas entre los fans, especialmente después de un video compartido por la cantante en TikTok.

La artista publicó un clip utilizando el tema “Malamente”, de Rosalía, una canción que suele relacionarse con malos augurios y finales complicados. El posteo rápidamente, subtitulado “Intuición femenina. Nunca falla” generó especulaciones y muchos usuarios interpretaron el mensaje como una posible indirecta sobre su presente sentimental.

El video de La Joaqui que generó versiones de ruptura con Luck Ra (Foto: captura TiktTok @soylajoaqui)

Al mismo tiempo, Luck Ra comenzó a mostrarse muy cercano a Tuli Acosta en distintos contenidos publicados en redes. Si bien ambos mantienen una amistad desde hace tiempo, la coincidencia con el video de La Joaqui alimentó las teorías de los seguidores, que enseguida comenzaron a preguntarse si la pareja estaba atravesando una separación.

"Ojalá que no te hagan lo que tu me hicistes", canta Maluma en otro de las canciones que baila y canta La Joaqui con respuestas deshabilitadas (Foto: captura TikTok @soylajoaqui)

“¿Luck Ra y La Joaqui terminaron?” y “¿Qué pasó con La Joaqui?” fueron algunos de los comentarios que inundaron TikTok y X, donde además varios usuarios apuntaron directamente contra Tuli Acosta como posible foco de conflicto.

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FUERTE RUMOR DE CRISIS ENTRE LA JOAQUI Y LUCK RA: EL DETALLE QUE ENCENDIÓ LAS ALARMAS

Las sospechas crecieron aún más luego de las declaraciones que hizo La Joaqui en PLP, el ciclo de Luzu TV. Allí, la cantante habló de una persona de su entorno que le generaría una sensación negativa. “Me habló una persona muy cercana y me dijo: ‘Todo lo que sentís negativo de esta persona es así. Ojo’”, contó, aunque evitó revelar identidades.

Los usuarios de redes sociales están atentos a las publicaciones de Luck Ra y Tuli Acosta (Foto: X / @cici_anfitrite)

A partir de esas palabras, las redes sociales comenzaron a vincular automáticamente a Tuli Acosta con el relato de la artista. Incluso algunos usuarios compararon la situación con viejos escándalos mediáticos y dejaron comentarios muy duros contra la bailarina.

Sin embargo, pese a las versiones de crisis, muchos fans remarcaron que Luck Ra sigue teniendo gestos de amor con La Joaqui. Según señalaron varios usuarios, el cantante le habría regalado flores recientemente y además continúa dejándole mensajes cariñosos en sus publicaciones.

El gesto de Luck Ra con La Joaqui que despertó suspicacias (Foto: captura TikTok @soylajoaqui) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

“Hace 3 horas él le puso ‘Te amo mi amor’ en un video, no se separaron gente”, escribió una usuaria intentando poner paños fríos en medio de la ola de especulaciones que domina las redes.

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