Luck Ra y La Joaqui conforman una de las parejas más queridas del mundo de la música en la actualidad.

En ese marco, como puede ocurrir en cualquier vínculo, los artistas atravesaron una crisis por un motivo insólito.

En Luzu, la cantante La Joaqui comenzó a describir una situación muy puntual vivida con Luck Ra: “Jugabas al TFT. Un día yo estaba muy dormida y de repente escucho: ‘La p*ta madre’”.

Luck Ra reveló por qué casi se termina todo con La Joaqui: “Una semana enojados”. CRÉDITO: Instagram/@lajoaqui

LA PELEA ENTRE LUCK RA Y LA JOAQUI

Luego del inicio de la artista, fue él quien tomó la palabra: “Yo también tenía mis problemas. Hay algo que no le podés decir a una persona que juega jueguitos. ‘¿Tanto te vas a enojar por ese jueguito?’”.

Ella volvió a arremeter con atino: “Es que no te podés poner así por un jueguito. Ahí arrancó una discusión que duró una semana enojados”.

Finalmente, el cordobés reveló: “Es como que te guste mucho el fútbol y que te digan que es patear una pelotita. No es patear una pelotita. Es mi vida entera. Desde los 12 años que juego a esto. Trato de ser el mejor todos los días de mi vida. Soy el jugador 1.400 de Latinoamérica. Soy el gordo TFT”.