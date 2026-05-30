Las mafias londinenses, la violencia extrema y las luchas de poder son el corazón de Gangs of London, una de las series criminales más impactantes de los últimos años.

Creada por Gareth Evans y Matt Flannery -el dúo detrás de The Raid-, la producción británica se convirtió en un fenómeno del streaming gracias a una combinación de drama mafioso y escenas de acción brutalmente coreografiadas.

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La serie cuenta actualmente con 3 temporadas y 25 episodios de entre 50 y 60 minutos, y la rompe en el streaming.

De qué trata Gangs of London

La historia comienza con el asesinato de Finn Wallace, el líder de la organización criminal más poderosa de Londres. Su muerte genera un vacío de poder que amenaza con romper el delicado equilibrio entre las distintas bandas internacionales que operan en la ciudad.

Frente a ese escenario aparece Sean Wallace, el hijo impulsivo y violento del mafioso asesinado, decidido a descubrir quién estuvo detrás del crimen y a recuperar el control del imperio familiar.

Gangs of London, una de las series criminales más impactantes de los últimos años.

En paralelo, Elliot Finch -un misterioso integrante de bajo rango dentro de la organización- empieza a ganar protagonismo mientras esconde secretos que podrían cambiar el destino de todas las facciones enfrentadas.

La serie mezcla conspiraciones, traiciones y alianzas inesperadas en una Londres retratada como una ciudad dominada por redes criminales internacionales donde nadie parece completamente confiable.

Mucho más que una serie de mafias

Aunque inevitablemente fue comparada con Peaky Blinders, Gangs of London rápidamente encontró una identidad propia gracias a su nivel de violencia y a una puesta en escena mucho más física y visceral.

El tráiler de la serie Gangs of London.

Gran parte de esa personalidad viene del trabajo de Gareth Evans, reconocido mundialmente por revolucionar el cine de acción con The Raid y su secuela. Esa influencia se nota especialmente en las secuencias de combate, consideradas por muchos espectadores entre las mejores vistas en televisión durante los últimos años.

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La crítica también destacó que la serie no se limita únicamente al espectáculo visual. Detrás de las peleas y tiroteos aparece un drama criminal complejo, atravesado por conflictos familiares, tensiones políticas y luchas de identidad dentro de comunidades inmigrantes.

Dejó Peaky Blinders por otro éxito

Joe Cole, encargado de dar vida a John Shelby durante cuatro temporadas, murió acribillado en la ficción. Su muerte supuso un golpe emocional para los espectadores y redefinió la dinámica de los Shelby.

“Con Peaky Blinders realmente nunca llegué a arrancar en ese papel”, recalcó Cole en una entrevista. “En realidad esta es la serie de Cillian (Murphy). En la que estoy ahora es más coral, sigue a los personajes a un nivel profundo. Así que para mí es realmente una oportunidad para mostrar lo que puedo hacer “, redobló la apuesta el actor recordando cómo creció viendo dramas de gánsteres.

Gangs of London es un fenómeno del streaming gracias a una combinación de drama mafioso y escenas de acción brutalmente coreografiadas.

A la vista de los acontecimientos, podría decirse que la decisión de Cole con Gangs of London fue más que acertada. Basta con mencionar que tiene un 7,4/10 de valoración media en Filmaffinity.

Cómo es el reparto de Gangs of London