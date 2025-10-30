Los fans de una de las series más aclamadas y que más se instalaron en la cultura pop del siglo XXI deben prepararse porque gente que conocen muy bien volverá a caminar por Birmingham con la famosa gorra plana de tweed.

Una producción silenciosa, una filtración, un título en las sombras… y de golpe, la confirmación que los Shelby no se retiran. Se reinventan. Y qué papel jugará Cillian Murphy

// De qué trata La Casa Guinness, la nueva serie del creador de Peaky Blinders

Los que creían que la historia había cerrado con su sexta temporada pueden respirar… pero también prepararse. Porque no es un retorno al pasado exactamente: es un salto hacia otro tiempo.

Peaky Blinders y la noticia que todos esperaban

El creador de Peaky Blinders, Steven Knight, anunció que la franquicia continúa con dos nuevas series secuela, esta vez en alianza con Netflix y BBC, luego de la película aún en post-producción.

Estas nuevas entregas, cada una con seis episodios de una hora, comenzarán justo después de los eventos del filme, ubicadas en el año 1953, cuando Birmingham se levanta del desastre de la Segunda Guerra Mundial.

Peaky Blinders se consolidó como una de las series de culto de Netlix.

La buena nueva renovó el entusiasmo de los seguidores: un universo que parecía cerrado ahora se abre a posibilidades, nuevas generaciones de Shelby, ciudades en reconstrucción, y las viejas costras del crimen que no desaparecen: mutan.

¿Qué cambia en este nuevo capítulo?

A diferencia de las seis temporadas originales, que se desarrollaban entre guerras, traiciones y la construcción del imperio Shelby, esta extensión se centra en un mundo en reconstrucción. Birmingham, 1953: la ciudad arrasada, el poder en disputa y una nueva camada que toma el timón.

Se señala que la historia no será una temporada 7, sino dos series completamente independientes que relanzan el universo, con menor protagonismo de los personajes fundadores y mayor foco en los que vienen detrás.

Por supuesto, el motor creativo sigue a cargo de Knight, mientras que Cillian Murphy (Tommy Shelby) permanece como productor ejecutivo. Esto asegura continuidad estilística y narrativa.

La serie se ambienta justo después de la Primera Guerra Mundial.

Qué se sabe hasta ahora

La producción principal está a cargo de Kudos y Garrison Drama, como en la serie original.El rodaje está previsto en Birmingham, en los Digbeth Loc Studios, para mantener la autenticidad del escenario.El concepto oficial avanza: una ciudad levantándose desde las cenizas, contendida por ambición y violencia. La familia Shelby sigue al centro del tablero.Aún no hay fecha de estreno definitiva para Netflix, aunque las temporadas se encuentran aprobadas.

¿Qué pasará con la serie original?

No se trata de volver atrás. Las seis temporadas – emitidas entre 2013 y 2022 quedan como base sólida. Este nuevo salto es expansión, no repetición.

Los que se preguntan si ver la película obligatoriamente antes de las nuevas series tendrán que esperar detalles.

// La joya con Cillian Murphy que estrena Netflix: mirada social y una actuación deslumbrante

Lo que sí se confirma es que la película conecta con la secuela televisiva y el relato continuará, aún sin Tommy Shelby siempre en primer plano.

Si sos fan de Peaky Blinders o simplemente te atraen las historias de crimen, estilo y venganza generacional, esta nueva etapa promete. Y los seguidores ya celebran: los Shelby regresan… con nuevas manos y la misma gorra.