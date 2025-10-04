Es sabido por demás que la inclusión de ciertas figuras en la ficción resulta prácticamente garantía de éxito, y vaya si lo sabe Netflix. Es por ello que apela a destacados artistas para encabezar proyectos en la plataforma de streaming.

Tal es el caso de Cillian Murphy, el actor irlandés que brilló en Oppenheimer, papel que lo llevó a ganar un Premio Óscar, y convertirse en un ícono a nivel mundial gracias a la icónica serie Peaky Blinders.

// De qué trata La Casa Guinness, la nueva serie del creador de Peaky Blinders

En esta oportunidad el actor protagoniza Steve, un drama social dirigido por Tim Mielants que adapta la aclamada novela Shy (2023) de Max Porter.

De qué trata Steve en Netflix

Cillian Murphy interpreta, con su habitual intensidad, a un esforzado profesor en medio de un colegio para chicos problemáticos. Solamente que utiliza el complicado contexto que rodea a la historia, para brindar también un comentario político sobre la exclusión y la pobreza.

La historia cuenta las dificultades y el tenso ambiente educativo en la Inglaterra de 1990. Y logra transmitir cómo la dinámica entre la comunidad que intenta, como puede, lograr el éxito intelectual a través de la dedicación, la fe y la esperanza.

Un docente lucha contra la indiferencia del poder y la torpeza del sistema en la película de Netflix.

De este modo, el docente lucha contra la indiferencia del poder y la torpeza del sistema, con el objetivo de brindar un futuro a sus alumnos. Claro está, algo por lo que debe sacrificar solo su vida privada y sus aspiraciones profesionales.

Quiénes actúan en Steve

En esta película de 1 hora 32 minutos, Murphy es respaldado por un gran elenco de actores versátiles como Jay Lycurgo, quien se pone en la piel de Shy, un adolescente con una lucha interna entre la autodestrucción y el deseo de encontrar un camino distinto.

El tráiler oficial de Steve, con Cillian Murphy, en Netflix.

Por otro lado, Emily Watson, nominada al Óscar por Rompiendo las olas y recordada por Small Things Like These, interpreta a una de las figuras adultas que impactan la vida de Steve y sus alumnos. Su personaje aporta peso dramático y amplía la dimensión social de la historia.

Steve refleja un drama social y está ambientada en los años '90.

Y la versátil Tracey Ullman, con amplia trayectoria en la televisión británica y papeles destacados en Sra. América, se suma al proyecto con un personaje secundario que aporta perspectiva y voz crítica en la historia del reformatorio.

También se puede mencionar a Simbi Ajikawo, con un papel determinante en el entorno de Shy. Algo así como el pulso de la juventud de los 90 desde la cultura urbana, sumando autenticidad a la trama.

// Nicole Kidman deslumbra en un atrapante drama histórico que tiene Netflix

Problemáticas habituales

Entre los temas abordados por la película Steve aparecen el acoso escolar, la violencia y la fragilidad masculina, que son tratados desde una perspectiva que los desvincula de la era digital y subraya su existencia previa al auge de los teléfonos inteligentes, destacan los especialistas.

La película sugiere que estas problemáticas no son nuevas, sino que forman parte de una historia social más amplia, marcada por la exclusión y la falta de recursos.

Según explicó el propio Murphy, el objetivo era “contar la historia de una manera suave, delicada, dejando suficiente espacio para el público, para entrar en ella y encontrar su propio camino en las historias”.