Nicole Kidman es la reina Gudrún en un drama histórico de 2022 dirigido por Robert Eggers que se mete de lleno en la mitología vikinga y está disponible en Netflix.

Se trata de El hombre del norte (The Northman), película que sigue la historia sigue al príncipe Amleth (Alexander Skarsgård), quien presenció el asesinato de su padre —el rey Aurvandil War Raven (Ethan Hawke)— a manos de su malvado tío Fjölnir (Claes Bang), quien también secuestra a su madre, la reina Gudrún.

// Cómo será la serie de Netflix que pretende destronar a ‘Los Bridgerton’ y ‘The Crown’

Tras escapar de niño, Amleth crece y se convierte en guerrero con un único propósito: vengar la muerte de su padre, rescatar a su madre y ajusticiar a Fjölnir.

La película alterna momentos casi rituales, escenas de gran violencia física y pasajes introspectivos.

La atmósfera vikinga se construye con sangrientas batallas, rituales paganos y un paisaje austero que parece vivo: naturaleza salvaje, climas extremos y paisajes islandeses que refuerzan el clima épico.

Aunque la venganza es el motor narrativo, la historia también explora temas como el destino, la traición, el peso de las tradiciones y el dolor.

Dramas históricos, relatos de venganza y personajes atormentados en El hombre del norte.

Eggers mantiene su estilo característico: lento en los comienzos, contemplativo, cargado de simbolismo, y luego avanza hacia la intensidad brutal sin perder la elegancia visual ni la carga emocional.

No es una película dirigida al espectador que busca solo acción: exige atención, plantea violencia explícita (con escenas fuertes), tiempos narrativos que respiran y un carácter poético que no todos los dramas épicos logran.

¿Quiénes actúan?

Kidman interpreta a la reina Gudrún, madre de Amleth, un personaje complejo que pasa de la aparente resignación al momento de confrontar la traición familiar.

Su papel puede parecer secundario al inicio, pero su presencia emocional crece hacia el final con un monólogo memorable que revela ambigüedad y heridas profundas.

El elenco principal lo completan Skarsgård como Amleth adulto, Bang como el malvado tío Fjölnir, Hawke como el rey asesinado (padre de Amleth), Anya Taylor-Joy como Olga de la Selva de Abedules —aliada inesperada y contrapunto humano en la odisea del protagonista—,Willem Dafoe como Heimir el bufón, además de Björk interpretando a una vidente y Gustav Lindh, entre otros.

El director Eggers se propuso elevar el género épico al mezclar brutalidad con simbolismo.

Violencia, belleza visual y mito

El director Eggers se propuso elevar el género épico al mezclar brutalidad con simbolismo. The Northman es violenta y también es visualmente impresionante: la fotografía, los paisajes, los rituales vikingos conforman un film con carga pesada.

Uno de los momentos más comentados es precisamente el monólogo de la reina Gudrún, interpretado por Kidman, una escena en la que se rompe la base emocional contenida hasta ese punto para revelar una verdad dolorosa.

// Una apocalíptica serie de 6 capítulos causa impacto en Netflix

¿Por qué verla?

Porque El hombre del norte conjuga lo mejor de varios mundos: la épica brutal de la mitología vikinga; la poesía visceral del cineasta; un reparto encabezado por actores de primer nivel; y una historia de venganza que va más allá del simple ajuste de cuentas.

Si te gustan los dramas históricos, los relatos de venganza, los personajes atormentados y las películas que no bajan la guardia con la sangre ni con el mito, The Northman es imperdible.