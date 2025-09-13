En catálogo de Netflix ofrecen todo tipo de series y películas, de géneros variados. Para los amantes de las producciones de ciencia ficción, con toques de suspenso, hay una serie danesa que encaja a la perfección en la categoría post-apocalíptica.

La referencia es a The Rain, creada por Jannik Tai Mosholt, Esben Toft Jacobsen y Christian Potalivo, con dirección de Kenneth Kainz y Natasha Arthy, que es todo un suceso en el gigante del streaming.

// Netflix estrena un impactante thriller político con Leonardo Sbaraglia

De qué trata la serie The Rain

Un virus letal propagado a través de la lluvia acaba con casi todos los habitantes de Escandinavia. Seis años más tarde, dos hermanos salen de su búnker para regresar a una civilización que seguramente ya no exista.

No tardarán en unirse a un grupo de jóvenes supervivientes que también intentan descubrir si hay señales de vida en un un sitio abandonado. Liberados de su pasado y de unas reglas de la sociedad, cada uno de los miembros del equipo tendrá la libertad de ser quienes quieran ser.

Un virus letal acaba con casi todos los habitantes de Escandinavia.

De esta manera, deberán enfrentarse incluso a que hasta en un mundo postapocalíptico, el amor y los celos todavía existen, al igual que dilemas que pensaban que habían dejado atrás con la desaparición del mundo tal como lo conocían.

Cuántas temporadas y episodios tiene The Rain

La temporada 1 de The Rain cuenta con 8 episodios y fue lanzada oficialmente el 4 de mayo de 2018. Mientras que la temporada 2, que vio la luz el 17 de mayo de 2019, tiene 6 capítulos. Misma cantidad de capítulos posee la tercera temporada, que salió al aire el 6 de agosto de 2020.

Reparto de la serie de Netflix

Alba August y Lucas Lynggaard Tønnesen interpretan a los hermanos Simone y Rasmus Andersen, respectivamente. Además trabajan Mikkel Følsgaard, como Martin; Lukas Løkken, como Patrick; Jessica Dinnage hace de Lea; Sonny Lindberg se pone en la piel de Jean; y Angela Bundalovic, de Beatrice.

El tráiler oficial de la serie The Rain, en Netflix.

A partir de la segunda temporada se suman a la serie de ciencia ficción Natalie Madueño como Fie; Clara Rosager, en el papel de Sarah; Johannes Bah Kuhnke es Sten; Evin Ahmad como Kira y Rex Leonard como Daniel.

Qué dicen las críticas acerca de The Rain

Puntos a favor que destacan los críticos sobre la serie:

Premisa interesante. El concepto de una lluvia que es un virus mortal fue visto como original y un buen punto de partida para una serie postapocalíptica.

Madurez emocional e intelectual. Algunos críticos destacaron la profundidad de la serie y su capacidad para generar suspenso y mantener al público enganchado.

Enfoque en la humanidad. La serie se pregunta cómo la gente puede amarse, cuidarse y discernir el bien del mal en un mundo devastado.

// Dónde ver la inquietante serie con una estrella de Lost: una mini maratón de menos de 6 horas

Aspectos negativos según los especialistas: