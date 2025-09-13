En catálogo de Netflix ofrecen todo tipo de series y películas, de géneros variados. Para los amantes de las producciones de ciencia ficción, con toques de suspenso, hay una serie danesa que encaja a la perfección en la categoría post-apocalíptica.
La referencia es a The Rain, creada por Jannik Tai Mosholt, Esben Toft Jacobsen y Christian Potalivo, con dirección de Kenneth Kainz y Natasha Arthy, que es todo un suceso en el gigante del streaming.
De qué trata la serie The Rain
Un virus letal propagado a través de la lluvia acaba con casi todos los habitantes de Escandinavia. Seis años más tarde, dos hermanos salen de su búnker para regresar a una civilización que seguramente ya no exista.
No tardarán en unirse a un grupo de jóvenes supervivientes que también intentan descubrir si hay señales de vida en un un sitio abandonado. Liberados de su pasado y de unas reglas de la sociedad, cada uno de los miembros del equipo tendrá la libertad de ser quienes quieran ser.
De esta manera, deberán enfrentarse incluso a que hasta en un mundo postapocalíptico, el amor y los celos todavía existen, al igual que dilemas que pensaban que habían dejado atrás con la desaparición del mundo tal como lo conocían.
Cuántas temporadas y episodios tiene The Rain
La temporada 1 de The Rain cuenta con 8 episodios y fue lanzada oficialmente el 4 de mayo de 2018. Mientras que la temporada 2, que vio la luz el 17 de mayo de 2019, tiene 6 capítulos. Misma cantidad de capítulos posee la tercera temporada, que salió al aire el 6 de agosto de 2020.
Reparto de la serie de Netflix
Alba August y Lucas Lynggaard Tønnesen interpretan a los hermanos Simone y Rasmus Andersen, respectivamente. Además trabajan Mikkel Følsgaard, como Martin; Lukas Løkken, como Patrick; Jessica Dinnage hace de Lea; Sonny Lindberg se pone en la piel de Jean; y Angela Bundalovic, de Beatrice.
A partir de la segunda temporada se suman a la serie de ciencia ficción Natalie Madueño como Fie; Clara Rosager, en el papel de Sarah; Johannes Bah Kuhnke es Sten; Evin Ahmad como Kira y Rex Leonard como Daniel.
Qué dicen las críticas acerca de The Rain
Puntos a favor que destacan los críticos sobre la serie:
- Premisa interesante. El concepto de una lluvia que es un virus mortal fue visto como original y un buen punto de partida para una serie postapocalíptica.
- Madurez emocional e intelectual. Algunos críticos destacaron la profundidad de la serie y su capacidad para generar suspenso y mantener al público enganchado.
- Enfoque en la humanidad. La serie se pregunta cómo la gente puede amarse, cuidarse y discernir el bien del mal en un mundo devastado.
Aspectos negativos según los especialistas:
- Personajes predecibles. Varios críticos señalaron que los personajes no aprendían de sus errores, repitiendo las mismas acciones.
- Ritmo y credibilidad. El inicio de la serie fue cuestionado por ser lento, forzado y poco creíble, con decisiones inverosímiles para justificar la trama.
- Falta de originalidad. Se consideró que la serie no ofrecía nada nuevo en el género postapocalíptico y que era un mal intento de recrear otras producciones exitosas.