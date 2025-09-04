Con el arranque de un nuevo mes, resulta habitual repasar los estrenos que nos ofrecerán las plataformas de streaming. Incluso para ir agendando y organizar qué vamos a ver primero y qué más tarde. En este caso, para los amantes de las producciones argentinas, Netflix lleva a la pantalla un producto con Leonado Sbaraglia.

Se trata de la serie Las Maldiciones, una adaptación de uno de los libros más exitosos de la escritora Claudia Piñeiro, y dirigida por Daniel Burman. Siendo más preciso, un thriller psicológico con una carga política que es verdaderamente prometedor.

Un dato para aquellos que lo primero que hacen es mirar la cantidad de episodios, hay buenas noticias: tendrá solo tres episodios

De qué trata la serie Las Maldiciones

La sinopsis de la plataforma de streaming explica: “En un momento crucial de su carrera, su hija desaparece. Dividido entre la ambición y los secretos familiares, un gobernador deberá elegir: la política o su propia sangre”.

Netflix estrena Las Maldiciones el próximo 12 de septiembre.

Así, entonces, la hija del gobernador es secuestrada en el norte argentino por su hombre de confianza mientras se está llevando a cabo la votación de una ley crucial para explotar el litio, un aspecto que incluso le da actualidad al envío.

De a poco salen a la luz las motivaciones del secuestrador y, al mismo tiempo, las tramas secretas que se gestaron hace 13 años poniendo en jaque la identidad de la menor.

El tráiler oficial de la mini serie Las Maldiciones, con Leonardo Sbaraglia.

Como suele suceder en estos casos, una negociación contrarreloj desnuda todas las miserias alrededor del poder y pone en la balanza los vínculos familiares de un lado y las responsabilidades del otro.

Quiénes forman el elenco

En primer lugar, Leonardo Sbaraglia interpreta a Fernando Rovira. El elenco se completa con las actuaciones de Gustavo Bassani, como Román Sabaté; Alejandra Flechner, como Irene; Mónica Antonópulos, como Lucrecia Bonara; y Francesca Varela, como Zoe Rovira.

También forman parte de la ficción Emiliano Kaczka, Osmar Núñez y César Bordón.

Cuándo se estrena Las Maldiciones

Netflix anunció que la miniserie Las Maldiciones, protagonizada por Leonardo Sbaraglia, se estrenará el 12 de septiembre de 2025.

El éxito del libro de Claudia Piñeiro

Las maldiciones es una novela de Claudia Piñeiro, publicada en 2017 por Alfaguara, que se centra en el submundo de la política y la corrupción.

En Amazon, aparece como uno de los libros más vendidos, aunque no se especifica un número de ejemplares. Sí que la valoración media de los clientes es de 4,1 de 5 estrellas, basada en más de 200 reseñas.

Maldiciones cuenta con un gran elenco que acompaña a Leonardo Sbaraglia.

Otras series destacadas con Leonardo Sbaraglia

Las series más destacadas con Leonardo Sbaraglia incluyen Menem (2025), donde interpreta nada menos que al expresidente de la Nación, Carlos Menem, con una caracterización asombrosa.

Maradona: Sueño Bendito (2021): Interpretó a Guillermo Coppola en esta miniserie sobre la vida del ícono del fútbol.

Todos mienten (2022-2024): Una serie de misterio y suspenso en la que Sbaraglia interpreta a Néstor.

En terapia (2012-2013): Serie que le valió el premio Martín Fierro al mejor actor de reparto.

Luna, el misterio de Calenda (2012-2013): Protagonizó esta serie de corte fantástico para Antena 3 en España.

Impostores (2010): Protagonizó esta serie argentina junto a Leticia Brédice.