Hay quienes se rinden ante las recomendaciones de Netflix, pero también aquellos decididos a hurgar en la plataforma según el género o, incluso, ir en busca de alguna figura en particular. En este caso, el actor argentino Leonardo Sbaraglia sin dudas es un imán para muchos.

Así, entonces, aparece Sin Retorno, una película argentina-española dramática y de suspenso, que a la vez es la ópera prima coescrita y dirigida por Miguel Cohan.

El film de 1 hora 44 minutos se estrenó el 30 de septiembre de 2010 en Argentina y el 18 de febrero de 2011 en España, y junto al actor argentino trabajan Martín Slipak, Bárbara Goenaga y Federico Luppi.

De qué trata la película Sin Retorno

En un accidente de tráfico, el ciclista Pablo Marchetti (Agustín Vásquez) es atropellado y muere. El responsable, Matías Fustiniano (Martín Slipak), se escapa sin dejar ni una sola pista. Por su parte, Víctor Marchetti (Federico Luppi), el padre de la víctima, apoyado por los medios de comunicación, exige encontrar al responsable y llevarlo a la cárcel, por lo que comienza a buscar testigos del accidente.

Sbaraglia y Slipak trajana juntos en la película Sin Retorno, en Netflix.

Debido a una serie de coincidencias y una justicia contaminada por la opinión pública, Federico Samaniego (Leonardo Sbaraglia), un inocente, es llevado al banquillo de los acusados, y debe enfrentarse a una pena que no le corresponde. Así, sin ninguna prueba y con la complicidad de sus padres Ricardo (Luis Machín) y Laura (Ana Celentano), Matías sigue con su vida pese a la culpa que lo carcome.

El tráiler de la película Sin Retorno, con Leonardo Sbaraglia.

Tres años y medio después Federico sale de la cárcel y decide buscar al verdadero culpable. Envueltos en el entretejido del azar y decisiones desesperadas, estos hombres deberán enfrentarse a la culpa, la responsabilidad y la necesidad íntima de redención en una espiral que, justamente, no tendrá retorno.

Qué dijeron las críticas de la película Sin Retorno

Sin retorno consiguió críticas positivas de los principales medios de comunicación escritos en la Argentina.

Sin retorno, una película argentina-española dramática y de suspenso.

En cuanto a las páginas especializadas de internet, en Rotten Tomatoes mantiene una crítica positiva del 60% sobre un total de arriba de 70 votos de usuarios, y en Cines Argentinos mantiene un puntaje similar, de 6,2/10.

Otras películas con Leonardo Sbaraglia en Netflix

El hombre que amaba los platos voladores (2024). Una película inspirada en el excéntrico inventor José de Zer, que explora temas como los medios de comunicación, la fe y el poder de la narrativa.

Bird Box Barcelona (2023). Un spin-off de la famosa película “Bird Box”, protagonizado por Sbaraglia junto a Mario Casas. Sigue la historia de un grupo de sobrevivientes en una Barcelona post-apocalíptica.

Hoy se arregla el mundo (2022). Comedia dramática argentina dirigida por Ariel Winograd que narra la historia de un productor de televisión que descubre que su hijo no es suyo y a partir de eso emprenden juntos una búsqueda para encontrar al padre biológico.

La Red Avispa (2019). Basada en hechos reales, esta película de espionaje se centra en un grupo de exiliados cubanos que se infiltran en organizaciones anticastristas para detener ataques terroristas.