Las patitas de pollo caseras volvieron a ganar protagonismo en redes sociales gracias a una versión bien argentina y cargada de sabor que compartió Salvador Mazzocchi, más conocido como Salva la Cocina. La receta propone llevar este clásico mucho más allá del formato tradicional, con un relleno abundante, cremoso y muy fácil de preparar.

Uno de los puntos más llamativos de la preparación es que no utiliza pechuga procesada ni mezclas industriales. En cambio, las patitas se hacen con pollo cocido lentamente junto con papas y condimentos, lo que genera una textura mucho más tierna y sabrosa. Además, la receta suma un ingrediente inesperado: queso crema.

La combinación del pollo desmenuzado con queso rallado, verdeo y queso crema transforma el relleno en una mezcla suave y muy rendidora. Según explica Salva, con apenas cuatro patitas de pollo se pueden preparar varias piezas y también aprovechar el sobrante para hamburguesas, nuggets o albóndigas.

Comensales 2 Ingredientes 4 patitas de pollo

patitas de pollo 3 papas

papas Una cucharada de queso crema

cucharada de queso crema 200 gramos de queso rallado

gramos de queso rallado Cebolla de verdeo

Sal

Pimentón

Orégano

Caldo

Huevo

Pan rallado

Aceite

La receta de patitas de pollo caseras por Salva la Cocina. Instagram Salva La Cocina.

Procedimiento

Cortar las papas en trozos y colocarlas en una sartén con aceite junto con las patitas de pollo. Agregar sal, pimentón, orégano y caldo hasta cubrir parcialmente la preparación. Tapar y cocinar durante aproximadamente una hora hasta que el pollo quede bien tierno. Retirar las patitas y desmenuzar toda la carne, reservando los huesos. Mezclar el pollo con cebolla de verdeo picada, queso crema y queso rallado. Integrar bien el relleno y dejar enfriar unos minutos para que tome consistencia. Formar las patitas colocando el hueso en el centro de cada porción. Pasar por huevo y luego por pan rallado o el rebozado que se prefiera. Cocinar en freidora de aire o en horno caliente hasta que queden doradas y crocantes.

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