Fideos con albóndigas, la receta rápida y simple de las abuelas: cuál es la pasta que nunca falla

Los fideos con albóndigas son uno de esos clásicos de la cocina casera que siguen vigentes generación tras generación. La combinación de pasta con salsa de tomate y carne bien condimentada logra un plato abundante, sabroso y fácil de preparar con ingredientes simples.
En esta versión bien tradicional, la misma que hacen las abuelas, el secreto está en dorar primero las albóndigas para concentrar sabor y después terminar la cocción dentro de la salsa. Ese paso permite lograr una textura jugosa y una base intensa, perfecta para acompañar cualquier tipo de fideo largo.
Comensales
4
Ingredientes
- Pasta: los fideos largos que más te gusten, y si querés hacerlos caseros, mucho mejor
- Una cebolla.
- Un diente de ajo.
- Una ramita de cebolla de verdeo.
- ½ pimiento rojo.
- 0,5 k carne picada, puede ser de roast beef.
- Perejil, a gusto.
- Mix de hierbas, a gusto.
- Sal y pimienta, a gusto.
- ½ cdta pimentón ahumado.
- Un huevo.
- 200 g harina.
- 50 cc aceite de oliva.
- 200 cc vino blanco.
- 0,5 l salsa de tomates.
- Albahaca, a gusto.
- Queso sardo, a gusto.
Procedimiento
- Cortar todos los vegetales y reservar.
- Por otro lado, colocar la carne picada en un bowl y agregar todos los ingredientes cómo se ve en el video.
- Amasar bien, hacer las bolitas y pasarlas por harina.
- En una sartén, dorar bien las albóndigas con aceite de oliva o el que más te guste.
- Una vez doradas, retirar y, sin limpiar la sartén, cocinar todos los vegetales.
- Cuando se doraron, volver a colocar las albóndigas y desglasar con vino blanco.
- Una vez que se evaporó el alcohol, agregar la salsa de tomates y terminar la cocción de las albóndigas.
- Con abundante agua y sal, hervir agua y cocinar los fideos.
- Una vez cocida la pasta, colar y mezclar con la salsa y las albóndigas, agregar unas hojas de albahaca, queso, unos hilos de aceite y listo.
Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/