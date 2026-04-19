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Fideos con albóndigas, la receta rápida y simple de las abuelas: cuál es la pasta que nunca falla

Es un plato rendidor, ideal para una comida familiar con clima de bodegón

Fideos con albóndigas, receta
Fideos con albóndigas. Foto: Cucinare TV

Los fideos con albóndigas son uno de esos clásicos de la cocina casera que siguen vigentes generación tras generación. La combinación de pasta con salsa de tomate y carne bien condimentada logra un plato abundante, sabroso y fácil de preparar con ingredientes simples.

En esta versión bien tradicional, la misma que hacen las abuelas, el secreto está en dorar primero las albóndigas para concentrar sabor y después terminar la cocción dentro de la salsa. Ese paso permite lograr una textura jugosa y una base intensa, perfecta para acompañar cualquier tipo de fideo largo.

Comensales
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Ingredientes

  • Pasta: los fideos largos que más te gusten, y si querés hacerlos caseros, mucho mejor
  • Una cebolla.
  • Un diente de ajo.
  • Una ramita de cebolla de verdeo.
  • ½ pimiento rojo.
  • 0,5 k carne picada, puede ser de roast beef.
  • Perejil, a gusto.
  • Mix de hierbas, a gusto.
  • Sal y pimienta, a gusto.
  • ½ cdta pimentón ahumado.
  • Un huevo.
  • 200 g harina.
  • 50 cc aceite de oliva.
  • 200 cc vino blanco.
  • 0,5 l salsa de tomates.
  • Albahaca, a gusto.
  • Queso sardo, a gusto.
Fideos con albóndigas
Fideos con albóndigas

Procedimiento

  1. Cortar todos los vegetales y reservar.
  2. Por otro lado, colocar la carne picada en un bowl y agregar todos los ingredientes cómo se ve en el video.
  3. Amasar bien, hacer las bolitas y pasarlas por harina.
  4. En una sartén, dorar bien las albóndigas con aceite de oliva o el que más te guste.
  5. Una vez doradas, retirar y, sin limpiar la sartén, cocinar todos los vegetales.
  6. Cuando se doraron, volver a colocar las albóndigas y desglasar con vino blanco.
  7. Una vez que se evaporó el alcohol, agregar la salsa de tomates y terminar la cocción de las albóndigas.
  8. Con abundante agua y sal, hervir agua y cocinar los fideos.
  9. Una vez cocida la pasta, colar y mezclar con la salsa y las albóndigas, agregar unas hojas de albahaca, queso, unos hilos de aceite y listo.

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