En las Fiestas y durante el verano, las empanadas de humita se convierten en una opción que no falla. Son rendidoras, sabrosas y se pueden preparar con anticipación, algo clave cuando el calor aprieta y la cocina necesita soluciones prácticas.

A diferencia de la versión al horno, esta receta propone hacerlas a la sartén y con aceite de oliva, logrando una masa dorada y crocante que acompaña a un relleno cremoso de choclo, verduras y queso. Un plato simple, bien argentino y perfecto para sumar a la mesa festiva sin complicaciones.

Ingredientes para las empanadas de humita

4 choclos hervidos

Aceite de oliva

1 ají morrón rojo

1 ají morrón verde

1 cebolla blanca

3 varas de cebolla de verdeo

3 varas de puerro

2 cucharadas de pimentón ahumado

2 cucharadas de harina 0000

1 taza de leche

300 grs de q ueso cuartirolo

Sal y pimienta

Discos de masa de empanada

Aceite de girasol

Empanadas de humita, en su versión a la sartén. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

En una sartén de hierro, sofreír la cebolla cortada en brunoise junto con los morrones; agregar una pizca de sal para que sude. Agregar el puerro y la cebolla de verdeo cortada en chiffonade. Una vez que el sofrito esté cocido, agregar el choclo desgranado y pimentón ahumado. Agregar las dos cucharadas de harina y luego la leche. Para que el relleno espese. Dejar enfriar el relleno e incorporar el queso cuartirolo en cubos. Colocar el relleno en los discos de masa de empanada y freír en abundante aceite caliente.

