En las Fiestas y durante el verano, las empanadas de humita se convierten en una opción que no falla. Son rendidoras, sabrosas y se pueden preparar con anticipación, algo clave cuando el calor aprieta y la cocina necesita soluciones prácticas.
A diferencia de la versión al horno, esta receta propone hacerlas a la sartén y con aceite de oliva, logrando una masa dorada y crocante que acompaña a un relleno cremoso de choclo, verduras y queso. Un plato simple, bien argentino y perfecto para sumar a la mesa festiva sin complicaciones.
Ingredientes para las empanadas de humita
- 4 choclos hervidos
- Aceite de oliva
- 1 ají morrón rojo
- 1 ají morrón verde
- 1 cebolla blanca
- 3 varas de cebolla de verdeo
- 3 varas de puerro
- 2 cucharadas de pimentón ahumado
- 2 cucharadas de harina 0000
- 1 taza de leche
- 300 grs de queso cuartirolo
- Sal y pimienta
- Discos de masa de empanada
- Aceite de girasol
Procedimiento
- En una sartén de hierro, sofreír la cebolla cortada en brunoise junto con los morrones; agregar una pizca de sal para que sude.
- Agregar el puerro y la cebolla de verdeo cortada en chiffonade.
- Una vez que el sofrito esté cocido, agregar el choclo desgranado y pimentón ahumado.
- Agregar las dos cucharadas de harina y luego la leche. Para que el relleno espese.
- Dejar enfriar el relleno e incorporar el queso cuartirolo en cubos.
- Colocar el relleno en los discos de masa de empanada y freír en abundante aceite caliente.
Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/