Esta tarta de choclo y queso reúne todo en una propuesta simple y reconfortante. Partiendo de una masa hojaldrada, el relleno combina cebolla salteada, choclo cremoso y en granos, mezclados con huevos y una salsa blanca, sobre la que se despliega una capa de queso.

Perfecta para una vianda, una cena sin vueltas o para freezar y tener siempre listo un plato casero, esta tarta se destaca por su practicidad sin renunciar al sabor. En solo unos pasos y 35 minutos de horno a 180 °C, obtenés una tarta dorada, cremosa y equilibrada.

Ingredientes para tarta de choclo y queso

Una masa hojaldrada para tarta.

Una cebolla mediana.

Una lata de choclo amarillo cremoso.

Una taza de choclo congelado.

2 huevos.

150 g de queso cremoso.

2 cdas de azúcar.

Leche para pintar.

Para la salsa blanca

200 cc de leche entera fría.

20 g de manteca.

2 cdas de fécula de maíz.

Sal, pimienta y nuez moscada.

Procedimiento

Picar la cebolla, rehogarla, luego agregar el choclo congelado y el cremoso, y entibiar. Salsa blanca fácil: disolver la fécula en la leche fría, luego llevar a fuego lento y agregarle la manteca. Revolver hasta formar una crema, una vez lista condimentar con la nuez moscada, sal y pimienta. Mezclar la salsa blanca con la preparación de choclo y los huevos. Colocar la masa para tarta en un molde y rellenar con la mezcla anterior. Colocar el queso cremoso. Tapar con la otra masa, pintar con leche y espolvorear con azúcar. Precalentar el horno 180° y cocinar durante 35 minutos o hasta que se dore.

