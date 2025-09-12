Esta tarta de choclo y queso reúne todo en una propuesta simple y reconfortante. Partiendo de una masa hojaldrada, el relleno combina cebolla salteada, choclo cremoso y en granos, mezclados con huevos y una salsa blanca, sobre la que se despliega una capa de queso.
Perfecta para una vianda, una cena sin vueltas o para freezar y tener siempre listo un plato casero, esta tarta se destaca por su practicidad sin renunciar al sabor. En solo unos pasos y 35 minutos de horno a 180 °C, obtenés una tarta dorada, cremosa y equilibrada.
Ingredientes para tarta de choclo y queso
- Una masa hojaldrada para tarta.
- Una cebolla mediana.
- Una lata de choclo amarillo cremoso.
- Una taza de choclo congelado.
- 2 huevos.
- 150 g de queso cremoso.
- 2 cdas de azúcar.
- Leche para pintar.
Para la salsa blanca
- 200 cc de leche entera fría.
- 20 g de manteca.
- 2 cdas de fécula de maíz.
- Sal, pimienta y nuez moscada.
Procedimiento
- Picar la cebolla, rehogarla, luego agregar el choclo congelado y el cremoso, y entibiar.
- Salsa blanca fácil: disolver la fécula en la leche fría, luego llevar a fuego lento y agregarle la manteca.
- Revolver hasta formar una crema, una vez lista condimentar con la nuez moscada, sal y pimienta.
- Mezclar la salsa blanca con la preparación de choclo y los huevos.
- Colocar la masa para tarta en un molde y rellenar con la mezcla anterior. Colocar el queso cremoso.
- Tapar con la otra masa, pintar con leche y espolvorear con azúcar.
- Precalentar el horno 180° y cocinar durante 35 minutos o hasta que se dore.
