Así se prepara la picada favorita de Diego Maradona: salame chacarero, queso ahumado y albóndigas

Cuando Diego Armando Maradona vivía en Villa Devoto, en la zona de La Habana y Segurola, tenía una costumbre gastronómica bien marcada: ir al Café de García a comer una picada abundante y variada que con el tiempo se convirtió en uno de los platos más representativos del bar. No era una entrada: era directamente el plan completo de la mesa.
La propuesta combina fiambres, escabeches, fritos, pastas rellenas y preparaciones calientes en 19 platitos distintos. Es una picada pensada para compartir entre varias personas y recorrer sabores clásicos de bodegón porteño, con combinaciones que siguen formando parte de la carta actual del histórico local.
Comensales
4
Ingredientes
- Salame con queso saborizado al orégano
- Salame chacarero con queso ahumado
- Tortilla española
- Vitel toné
- Pionono
- Jamón crudo con roquefort
- Berenjenas en escabeche
- Hígado con pickle y cebolla encurtida
- Tres dips a elección
- Salchichas envueltas en panceta con reducción de vermú
- Albóndigas en salsa fileto
- Croquetas de panceta con salsa vizcaína
- Panzotis con salsa vizcaína
- Buñuelos de acelga con alioli
- Croquetas de pollo con alioli
- Papas fritas
- Rabas
Procedimiento
- Disponer primero los platitos fríos sobre la mesa: salame con queso al orégano, salame chacarero con queso ahumado, tortilla española, vitel toné, pionono, jamón crudo con roquefort, berenjenas en escabeche e hígado con pickle y cebolla encurtida.
- Incorporar los tres dips para acompañar el comienzo de la picada y equilibrar sabores entre fiambres, escabeches y preparaciones frías.
- Preparar la parte caliente con salchichas envueltas en panceta con reducción de vermú y albóndigas en salsa fileto como platos principales del segundo tramo.
- Sumar las croquetas de panceta con salsa vizcaína y los panzotis con la misma salsa para completar la transición hacia las preparaciones más contundentes.
- Agregar los buñuelos de acelga con alioli y las croquetas de pollo con alioli como opciones fritas intermedias.
- Completar la picada con papas fritas y rabas, que funcionan como cierre clásico de bodegón porteño.
- Servir todo junto en el centro de la mesa para compartir entre varias personas y recorrer los sabores en distintas combinaciones.
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