Así se prepara la picada favorita de Diego Maradona: salame chacarero, queso ahumado y albóndigas

Cuando Diego Armando Maradona vivía en Villa Devoto, en la zona de La Habana y Segurola, tenía una costumbre gastronómica bien marcada: ir al Café de García a comer una picada abundante y variada que con el tiempo se convirtió en uno de los platos más representativos del bar. No era una entrada: era directamente el plan completo de la mesa.

La propuesta combina fiambres, escabeches, fritos, pastas rellenas y preparaciones calientes en 19 platitos distintos. Es una picada pensada para compartir entre varias personas y recorrer sabores clásicos de bodegón porteño, con combinaciones que siguen formando parte de la carta actual del histórico local.

Comensales 4 Ingredientes Salame con queso saborizado al orégano

Salame chacarero con queso ahumado

Tortilla española

Vitel toné

Pionono

Jamón crudo con roquefort

Berenjenas en escabeche

Hígado con pickle y cebolla encurtida

Tres dips a elección

Salchichas envueltas en panceta con reducción de vermú

Albóndigas en salsa fileto

Croquetas de panceta con salsa vizcaína

Panzotis con salsa vizcaína

Buñuelos de acelga con alioli

Croquetas de pollo con alioli

Papas fritas

Rabas

Procedimiento

Disponer primero los platitos fríos sobre la mesa: salame con queso al orégano, salame chacarero con queso ahumado, tortilla española, vitel toné, pionono, jamón crudo con roquefort, berenjenas en escabeche e hígado con pickle y cebolla encurtida. Incorporar los tres dips para acompañar el comienzo de la picada y equilibrar sabores entre fiambres, escabeches y preparaciones frías. Preparar la parte caliente con salchichas envueltas en panceta con reducción de vermú y albóndigas en salsa fileto como platos principales del segundo tramo. Sumar las croquetas de panceta con salsa vizcaína y los panzotis con la misma salsa para completar la transición hacia las preparaciones más contundentes. Agregar los buñuelos de acelga con alioli y las croquetas de pollo con alioli como opciones fritas intermedias. Completar la picada con papas fritas y rabas, que funcionan como cierre clásico de bodegón porteño. Servir todo junto en el centro de la mesa para compartir entre varias personas y recorrer los sabores en distintas combinaciones.

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