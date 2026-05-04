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Así se prepara la picada favorita de Diego Maradona: salame chacarero, queso ahumado y albóndigas

Tiene 19 platitos entre opciones frías, calientes y dips pensados para compartir.

Picada de Diego Maradona, gastronomía
La picada favorita de Diego Maradona se consigue en un bar notable de Villa Devoto. Foto: (@pedidosya)

Cuando Diego Armando Maradona vivía en Villa Devoto, en la zona de La Habana y Segurola, tenía una costumbre gastronómica bien marcada: ir al Café de García a comer una picada abundante y variada que con el tiempo se convirtió en uno de los platos más representativos del bar. No era una entrada: era directamente el plan completo de la mesa.

La propuesta combina fiambres, escabeches, fritos, pastas rellenas y preparaciones calientes en 19 platitos distintos. Es una picada pensada para compartir entre varias personas y recorrer sabores clásicos de bodegón porteño, con combinaciones que siguen formando parte de la carta actual del histórico local.

Comensales
4

Ingredientes

  • Salame con queso saborizado al orégano
  • Salame chacarero con queso ahumado
  • Tortilla española
  • Vitel toné
  • Pionono
  • Jamón crudo con roquefort
  • Berenjenas en escabeche
  • Hígado con pickle y cebolla encurtida
  • Tres dips a elección
  • Salchichas envueltas en panceta con reducción de vermú
  • Albóndigas en salsa fileto
  • Croquetas de panceta con salsa vizcaína
  • Panzotis con salsa vizcaína
  • Buñuelos de acelga con alioli
  • Croquetas de pollo con alioli
  • Papas fritas
  • Rabas

Procedimiento

  1. Disponer primero los platitos fríos sobre la mesa: salame con queso al orégano, salame chacarero con queso ahumado, tortilla española, vitel toné, pionono, jamón crudo con roquefort, berenjenas en escabeche e hígado con pickle y cebolla encurtida.
  2. Incorporar los tres dips para acompañar el comienzo de la picada y equilibrar sabores entre fiambres, escabeches y preparaciones frías.
  3. Preparar la parte caliente con salchichas envueltas en panceta con reducción de vermú y albóndigas en salsa fileto como platos principales del segundo tramo.
  4. Sumar las croquetas de panceta con salsa vizcaína y los panzotis con la misma salsa para completar la transición hacia las preparaciones más contundentes.
  5. Agregar los buñuelos de acelga con alioli y las croquetas de pollo con alioli como opciones fritas intermedias.
  6. Completar la picada con papas fritas y rabas, que funcionan como cierre clásico de bodegón porteño.
  7. Servir todo junto en el centro de la mesa para compartir entre varias personas y recorrer los sabores en distintas combinaciones.

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