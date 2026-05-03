Rosalía volvió a revolucionar las redes sociales este domingo al abrir una ventana íntima de uno de los momentos más importantes de su carrera fuera de la música.

La artista compartió una fotografía inédita en la que aparece completamente emocionada tras enterarse de que había sido elegida para formar parte de Euphoria.

En la imagen, tomada en primer plano, se la ve con lágrimas en los ojos y el rostro marcado por la intensidad del momento. Lejos de cualquier producción o pose, Rosalía mostró su reacción más genuina y acompañó la publicación con una confesión personal que rápidamente se volvió viral.

ROSALÍA CONTÓ CÓMO FUE SU PRIMER CASTING

La cantante explicó que esa expresión fue exactamente la que tuvo cuando recibió la noticia de que el papel era suyo. Además, reveló que se trató del primer casting de toda su vida, un desafío que debió afrontar íntegramente en inglés.

“Esta fue mi cara cuando me confirmaron que me daban el papel en Euphoria. Era el primer casting de mi vida y TODO era en inglés”, escribió la catalana en sus redes sociales.

Rosalía reveló cómo consiguió su papel en Euphoria y emocionó a todos con una foto inédita. Crédito: Instagram

Según contó, llevaba años soñando con una oportunidad de ese estilo y la confirmación llegó en el momento menos pensado, convirtiéndose en una escena que todavía recuerda con total claridad.

LOS NERVIOS DE ROSALÍA TRAS SER ELEGIDA

La intérprete también dio detalles desconocidos de las horas posteriores a la noticia. Apenas 48 horas después de ser convocada, tuvo que aprender una coreografía que formaría parte del episodio emitido esa misma noche.

El nivel de tensión fue tal que terminó lastimándose del nerviosismo. “Recuerdo que me mordí mucho el labio de los nervios y que se me amorató tanto el brazo que parecía que tuviera una galaxia entera en el bíceps”, relató.

Rosalía reveló cómo consiguió su papel en Euphoria y emocionó a todos con una foto inédita. Crédito: Instagram

EL MENSAJE DE GRATITUD DE ROSALÍA

Para cerrar, Rosalía dedicó palabras de agradecimiento al creador de la serie, Sam Levinson, y a todo el equipo de producción por confiar en ella.

“Gracias Sam y a todo el resto por creer en mí. Eternamente fan de Euphoria y agradecida por esta experiencia”, expresó.

Rosalía reveló cómo consiguió su papel en Euphoria y emocionó a todos con una foto inédita. Crédito: Instagram

La publicación no tardó en multiplicar reacciones entre sus seguidores, que celebraron verla en una faceta vulnerable y sincera, recordando uno de los pasos más inesperados de su carrera artística.