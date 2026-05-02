Pampita volvió a convertirse en referencia de estilo con una transformación beauty que generó impacto inmediato. En el marco de una campaña, la modelo dejó de lado su imagen más clásica para apostar por unos rulos savage, un peinado con volumen, textura y mucha actitud que no tardó en dar que hablar.

Acostumbrada a lucir melenas pulidas, ondas suaves o looks más tradicionales, esta vez eligió una propuesta más jugada y moderna.

PAMPITA IMPONE LOS RULOS SAVAGE

El estilo savage se caracteriza por una melena con movimiento natural, rulos definidos y un volumen protagonista.

En el caso de Pampita, el resultado fue un equilibrio perfecto entre glamour y naturalidad.

Pampita sorprendió con rulos savage y lanzó el look que promete ser tendencia. Crédito: Instagram

Pampita sorprendió con rulos savage y lanzó el look que promete ser tendencia. Crédito: Instagram

CÓMO LOGRAR EL LOOK DE PAMPITA

Para quienes quieran replicar este peinado, los especialistas recomiendan usar productos definidores, evitar cepillar el pelo en seco, secar al natural o con difusor y trabajar el volumen desde la raíz.