El reconocido artista infantil Pipo Pescador celebró sus 80 años con un mensaje cargado de emoción desde Alemania, país donde reside desde hace tiempo. A través de un video, el referente de varias generaciones agradeció el afecto recibido y dejó ver parte de su presente, lejos de los escenarios pero cerca de su público.

Desde la ciudad de Mosbach, en el estado de Baden-Wurtemberg, Enrique Fischer —su nombre real— se mostró sonriente, con sombrero y anteojos de sol, mientras recorría las calles del pintoresco pueblo alemán.

EL MENSAJE DE PIPO PESCADOR EN SUS 80 AÑOS

“Muy buenos días. Quiero agradecer a todos los que se acordaron de mi cumpleaños, de mis flamantes 80 años y mandarles un abrazo”, expresó en el video, que rápidamente se viralizó y despertó la nostalgia de quienes crecieron con sus canciones.

Además, compartió su entusiasmo por el entorno en el que vive: “Estoy aquí en la patria vieja, en una ciudad que se llama Mosbach, que es preciosa, como ven atrás, con todas las casitas llenas de esas líneas de colores que a mí me encantan”.

Crédito: X

UNA VIDA TRANQUILA EN ALEMANIA

Nacido en Gualeguaychú el 29 de abril de 1946, Pipo Pescador se convirtió en un ícono de la infancia argentina con clásicos como “El auto de papá” y “La canción del eco”, además de programas emblemáticos como Pipo ‘72 y Piedra Libre.

Desde 2015 vive en la ciudad de Eberbach junto a su hija Carmela y su familia, donde encontró una rutina más tranquila y alejada de la exposición mediática.

UN LEGADO QUE TRASCIENDE GENERACIONES

A lo largo de su carrera, también se destacó como escritor y dramaturgo, con obras enfocadas en las infancias, la inclusión y la sensibilidad social. Su legado sigue vigente, no solo en sus canciones, sino también en el recuerdo de quienes crecieron con su obra.