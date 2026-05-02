Sergio “Kun” Agüero volvió a enternecer a sus seguidores al compartir una nueva imagen de Olivia, la hija que tuvo junto a Sofía Calzetti. La pequeña, que nació en septiembre de 2024, se robó todas las miradas con una postal familiar que rápidamente se viralizó en redes sociales.

La publicación mostró cuánto creció la nena y dejó en evidencia el gran presente que atraviesa la familia, que suele compartir distintos momentos de su intimidad con sus fanáticos.

LA FOTO DE OLIVIA QUE CONMOVIÓ A LOS SEGUIDORES

En la imagen difundida por el exfutbolista se puede ver a Olivia luciendo un delicado conjunto tejido en color rosa con detalles de flores blancas, mientras posa sonriente y relajada. La postal generó una ola de comentarios por su parecido con sus padres y por lo grande que está.

Olivia, la hija del Kun Agüero y Sofía Calzetti. Crédito: Instagram.

Desde su nacimiento, tanto el Kun como Sofía muestran fragmentos del crecimiento de la niña, aunque siempre cuidando la exposición pública.