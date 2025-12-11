La presunta infidelidad del Kun Agüero a Sofía Calzetti alimentó versiones que, a pesar de las desmentidas de ambos, siguen generando controversia.

En “Mitre Live”, Juan Etchegoyen aportó nuevos detalles y hasta reveló el nombre de la influencer con la que el ex futbolista habría mantenido un encuentro durante un viaje reciente a Miami.

El conductor abrió su programa señalando que buscaba “tocar el tema infidelidad” tal como había prometido. Según detalló, logró comunicarse tanto con Sergio Agüero como con Sofía Calzetti, quienes le aclararon que no atraviesan una separación.

“Sergio y Sofía se han comunicado conmigo, lo cual voy a agradecer públicamente porque siempre es bueno que los protagonistas que antes no contestaban ahora respondan. Ellos me dicen que no están en crisis”, explicó Etchegoyen.

A pesar de esas declaraciones, el periodista sostuvo que su información indica un panorama distinto.

“El Kun me dijo que eso no sucedía y también me dijo él como Sofi que están en Punta del Este con su hija. Cómo dije ayer, mi info es que no están bien y que la están peleando. Yo no voy a modificar una coma de lo que dije porque me lo cuenta alguien muy muy cercano a ellos”, agregó.

Sofía Calzetti y Sergio Kun Agüero. (Foto: @soficalzetti)

LA SUPUESTA INFIDELIDAD DEL KUN AGÜERO

A partir de allí, Etchegoyen avanzó con la parte más sensible del asunto: la supuesta infidelidad. Según relató, una serie de encuentros en Miami habrían desatado la tensión en la pareja.

Sofía Calzetti y Sergio Kun Agüero con Olivia. (Foto: @soficalzetti)

“A mí lo que me contaron es que no hace mucho tiempo, el Kun viajó a Miami y en esa ciudad conoció a una influencer que venía teniendo charlas por redes sociales y que él la quería conocer. Finalmente, ese encuentro se dio”, afirmó.

El nombre que surgió en su investigación fue el de Agustina Kogan, una creadora de contenido con presencia en redes sociales. De acuerdo con el conductor, ese encuentro no fue casual ni improvisado.

“Tengo hasta el nombre de la persona que le organizó todo al Kun para que vea a Agustina. Se vieron y tuvieron algo esos días que el Kun estuvo en Miami”, sostuvo, describiendo la supuesta logística detrás del encuentro.

Etchegoyen aseguró además que posee material que respaldaría esta versión, aunque por el momento prefirió no hacerlo público. “Quizás en estos días ya puedo mostrar la prueba, pero hoy voy a ir hasta acá”, cerró, dejando abierta la posibilidad de que aparezcan evidencias concretas.

Agustina Kogan. (Foto: @agusskogan)

Mientras tanto, Agüero y Calzetti continúan mostrándose unidos en redes, intentando calmar rumores que no dejan de intensificarse. El clima, sin embargo, sigue cargado de suspicacias y el affaire en Miami continúa ocupando el centro de la escena mediática.