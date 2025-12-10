En las últimas horas, Juan Etchegoyen reveló que Sofía Calzetti y Sergio “Kun” Agüero atravesarían una fuerte crisis tras el nacimiento de su hija y fue la propia modelo quien decidió romper el silencio y dejar en aclaro cómo está hoy su vínculo con el exdelantero de la Selección argentina.

En el programa Puro Show fue la periodista Nancy Duré quien se comunicó directamente con la protagonista para chequear la información: “Hablé con Sofía, me desmiente esta información, me dice que muy lejos de eso”.

Sofía Calzetti y Sergio Kun Agüero. (Foto: @soficalzetti)

“En este momento están en Uruguay, con Sergio, el Kun Agüero y con su hija Oli, y me dijo que no sabe de dónde salió esa información, que están juntos”, relató Duré en el ciclo de eltrece.

LAS FOTOS DEL KUN AGUERO CON SU HIJA OLIVIA

El pasado 13 de septiembre, Sergio Kun Agüero y Sofía Calzetti anunciaron la llegada de Olivia, su primera hija juntos, y la segunda del ex futbolista, que ya es papá de Benjamín, a quien tuvo con Gianinna Maradona.

La primera foto de Olivia, la hija del Kun Agüero y Sofía Calzetti (Foto: @kunaguero) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

A través de sus redes sociales, el deportista compartió con sus seguidores las primeras imágenes de su beba Olivia, una de ellas junto a él, y la otra recostada en su cuna, mirando a su alrededor.

Olivia, la hija del Kun Agüero y Sofía Calzetti (Foto: @kunaguero)

