La honestidad de Sofía Calzetti (29) para admitir el desconcierto que tiene junto a Sergio Kun Agüero (37) fue elocuente, ya que la empresaria de moda se mostró transparente en su entrevista para Puro Show.

“Estamos yendo y viniendo”, planteó Sofía en referencia a los constantes viajes entre Estados Unidos y Argentina.

Presente en una feria de ropa, la creadora de Zettia recordó que su hija cumple un año, “así que vamos a estar festejando acá”.

Sofía Calzetti y Sergio Kun Agüero con Olivia. (Foto: @soficalzetti)

El lugar de residencia permanente es justo el motivo de la duda para Sofía y el Kun, que por el momento tomaron una decisión definitiva: “Los dos nos adaptamos a todo y vamos hablando y viendo. Pero bueno, no tenemos en claro todavía qué queremos para nuestra vida, para criar a la nena”.

El deseo de Sofía Calzetti

“Me encanta Argentina, tengo la marca acá, a mis amigas, mi familia, yo soy muy de los míos, soy muy social, me encanta estar con gente”, enfatizó.

Sofía Calzetti y Sergio Kun Agüero. (Foto: @soficalzetti)

Para que al Kun le quede claro, Calzetti remató: “La verdad es que tengo ganas”.

Al final, Sofía Calzetti elogió a Benjamín y a Gianinna Maradona por la buena onda que forjaron y relativizó que el nacimiento de Olivia haya unido a la familia ensamblada: “Fueron muchos años de terapia y de trabajar y de construir la relación. No creo que un hijo venga a cambiarte de un día para el otro la relación. De hecho, hay muchas veces que la moviliza más porque, viste, cambia el panorama.

Sergio Kun Agüero en compañía de Sofía Calzetti y sus hijos, Benjamín y Olivia (Foto: Movilpress)

“Olivia nos trajo mucha unión, tranquilidad, la verdad estamos muy felices”, cerró en alusión a su amor con el Kun.