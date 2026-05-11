Martín Migueles se presentó este lunes por la mañana en Comodoro Py en medio de la investigación judicial por las presuntas coimas vinculadas a las SIRA, el sistema utilizado para autorizar importaciones y acceder al dólar oficial.

La información fue revelada por Mercedes Ninci en La Mañana con Moria, donde detalló que el empresario llegó temprano a tribunales junto a su abogado para ponerse a disposición de la Justicia y responder sobre distintos elementos que aparecen en la causa.

“Martín Migueles vino a Comodoro Py a las 7.30 de la mañana, estuvo en el despacho del fiscal Franco Picardi. Se puso a disposición. Vino a hacer su descargo. Estaba con su abogado Yamil Castro Bianchi”, contó la periodista.

Martín Migueles se presentó en Comodoro Py por la causa de las coimas en las SIRA e hizo un fuerte descargo

Qué dijo Martín Migueles en su descargo ante la Justicia

Según relató Ninci, durante su presentación Migueles buscó despegarse de algunas de las pruebas y videos que trascendieron en las últimas semanas.

“En el descargo dijo que la mano del Rolex no es la mano de él. También dijo que en el video que iba en el auto a toda velocidad iba con su hija. Hizo una serie de descargos”, explicó la panelista.

La causa investiga una presunta red que habría cobrado porcentajes para agilizar autorizaciones de importación mediante las SIRA. En ese contexto, aparecieron audios y mensajes que complicaron a distintos involucrados.

Martín Migueles se presentó en Comodoro Py por la causa de las coimas en las SIRA e hizo un fuerte descargo

La defensa de Martín Migueles: “Nunca tuvo contacto con funcionarios públicos”

Durante el programa, Mercedes Ninci también entrevistó al abogado defensor, Yamil Castro Bianchi, quien explicó el motivo de la presentación espontánea ante el fiscal.

“Básicamente lo que hicimos fue dar la cara. Cuando a una persona se la acusa de algo, tiene que venir y dar explicaciones. Tuvimos acceso a la causa el viernes por la tarde. La idea es decirle al fiscal ‘acá estamos, vengo a hacer aclaraciones’. Estamos sugiriendo medidas de prueba”, sostuvo el letrado.

Luego, la periodista fue al punto más delicado de la investigación y le consultó sobre los audios en los que supuestamente se hablaba de pagos del 11 o 12% para gestionar permisos de importación en tiempo récord.

“¿Qué aclaró respecto a los audios que él gestionaba estos permisos de importación en 10 días? Que había que pagar una coima de un 11, 12%. ¿Qué dijo de ese tema que me parece el más escabroso de todos?”, preguntó Ninci.

El abogado respondió con firmeza: “Lo más escabroso de todo es darle difusión a audios que fueron sacados de contexto. Se dio una explicación del audio. En esa época había abogados, contadores… no estamos hablando de coimas. Y si alguien dijo que tenía algún tipo de contacto con un funcionario se va a tener que hacer cargo porque Martín Migueles nunca tuvo contacto con funcionarios públicos de ningún área”.

Además, Castro Bianchi aseguró que el rol de su defendido era únicamente de intermediación comercial.

“Lo que hacía Martín Migueles era intermediación. Por ejemplo, agarraba un vehículo que querían vender y si lo vendía se llevaba una comisión”, concluyó.

En este escandaloso marco, Naiara Vecchio informó en X la presunta separación de Wanda Nara de Martín Migueles.