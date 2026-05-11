Mirtha Legrand volvió a la televisión el 9 de mayo luego de permanecer tres sábados alejada de la pantalla por un fuerte cuadro de bronquitis y uno de los momentos más comentados de su programa tuvo como protagonista a Mariano Martínez.

Durante la emisión de La Noche de Mirtha por eltrece, la conductora quiso saber cómo se encontraba el actor en el plano sentimental y le hizo una pregunta directa sobre su presente amoroso. Sin embargo, la respuesta de Martínez sorprendió a todos en la mesa.

Mariano Martínez descolocó a Mirtha Legrand (captura de eltrece)

Mariano Martínez descolocó a Mirtha Legrand con una tajante respuesta sobre su vida amorosa

“Mariano, ¿vos tenés novia? ¿Cómo es tu estado amoroso?”, indagó la diva.

Lejos de responder con naturalidad, el actor adoptó un tono serio y contestó de manera contundente: “Uno va aprendiendo cosas y hablar de ciertas cosas públicamente ahora no. Aprendí a guardarme las cosas que más me importan, que aprecio”.

Luego agregó: “Pero sí estoy en paz, estoy bien, estoy contento. Eso es todo lo que te puedo decir, Mirtha”.

La respuesta descolocó a Legrand, quien inmediatamente retrucó: “¿Eso es todo lo que me podés decir?”.

Sin moverse de su postura, Mariano Martínez insistió: “Es todo lo que te puedo decir hoy. Me gusta cuidar”.

Juan Leyrado en La Noche de Mirtha (captura de eltrece)

La chicana de Juan Leyrado a Mariano Martínez en la mesa de Mirtha

El incómodo intercambio derivó rápidamente en bromas dentro de la mesa. Con picardía, Juan Leyrado lanzó: “Por lo que dice, tiene novia”.

Más adelante, el reconocido actor volvió a bromear sobre la negativa de Mariano a hablar de su intimidad y Martínez le respondió entre risas: “Qué chistosito”.

Lo cierto es que Mariano Martínez atraviesa un gran momento personal y está en pareja con Meli, una joven cordobesa con quien fue fotografiado en abril durante una salida al teatro.