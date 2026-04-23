Este miércoles Mariano Martínez brilló sobre el escenario junto a El Bicho Gómez y Nicolás Cabré en el estreno de la comedia “Ni media palabra”, y aprovechó la ocasión para presentar en sociedad a su nueva pareja, Meli, una joven cordobesa que lo acompañó durante la temporada en Carlos Paz.

Después de una exitosa temporada en la Villa, la obra desembarcó en la emblemática calle Corrientes y el actor fue el centro de todas las miradas. Martínez se mostró de la mano con Melina, acompañado además por sus hijos Milo, Olivia y Alma, fruto de sus relaciones con Juliana Giambroni y Camila Cavallo, en una postal familiar que no pasó desapercibida para los fotógrafos.

Mariano Martínez y su novia Meli (Foto: Movilpress)

La presentación de la pareja no fue solo para los paparazzi: los padres y hermanos de Mariano también estuvieron presentes, compartiendo la velada y conociendo a la flamante novia del actor. Las cámaras captaron el momento en que Martínez caminó de la mano con su hija Alma y con Meli, dejando en claro que la relación va en serio.

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LAS FOTOS DE MARIANO MARTÍNEZ JUNTO A SU FAMILIA Y MELI, LA JOVEN QUE LO DESLUMBRÓ EN CÓRDOBA

Mariano Martínez y Nicolás Cabré (Foto: Movilpress)

Mariano Martínez y Nicolás Cabré (Foto: Movilpress)

Mariano Martínez, Bicho Gómez y Nicolás Cabré (Foto: Movilpress)

Mariano Martínez y sushijos Milo, Olivia y Alma (Foto: Movilpress)

Mariano Martínez, Bicho Gómez y Nicolás Cabré (Foto: Movilpress)

Nicolás Cabré y Rocío Pardo (Foto: Movilpress)

Meli, la novia de Mariano Martínez (Foto: Movilpress)

Milo y Olivia , los hijos de Mariano Martínez (Foto: Movilpress)

Mariano Martínez y su mamá, Patricias Rojas (Foto: Movilpress)

Milo, Olivia y Alma, los hijos de Mariano Martínez (Foto: Movilpress)

Mariano Martínez y su novia Meli (Foto: Movilpress)

Mariano Martínez y su novia Meli (Foto: Movilpress)

Mariano Martínez y su novia Meli (Foto: Movilpress)

Mariano Martínez y su novia Meli (Foto: Movilpress)

Mariano Martínez, su hija Alma y su novia Meli (Foto: Movilpress)

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