Mariano Martínez fue el elegido para conducir La Jaula de la Moda, el clásico fashionista de las tardes de Ciudad Magazine.

El actor estará a cargo del ciclo que cuenta con Fabián Medina Flores y Claudio Cosano como panelistas estrella, además de las figuras invitadas.

El estreno se estima para los primeros días de mayo.

Mariano Martínez es el conductor de la temporada 15 de La Jaula de la Moda.

Para Mariano Martínez será la segunda experiencia como conductor, luego de su paso por Primera Cita, el reality romántico que hizo en Telefe en 2018.

El éxito histórico de Ciudad Magazine

De esta manera, la temporada 15 de La Jaula renovará a su presentador, tras la huella que dejaron Horacio Cabak y el Pollo Álvarez.

Bajo la producción de Esteban Farfán y Eugenia Clemente, el progama se había llevado el premio Martín Fierro de cable de Oro en 2017.