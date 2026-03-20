Una noche que lo tuvo todo: famosos, música, coctelería y un entorno que remite a la playa sin salir del conurbano. Así fue la mega apertura que reunió a varias figuras del espectáculo y el deporte en uno de los espacios más comentados de zona norte.

Entre los invitados que dijeron presente estuvieron Mariano Martínez junto a su hija Olivia, Gege Neumann con su marido Jorge Otamendi, Eleonora Wexler, el tenista Federico Coria con su pareja Florencia Gomes, Luciana Salazar, María Susini con sus hijos, Cata Spinetta, Sofía “Jujuy” Jiménez, Mel Lezcano y Carola Reyna, entre muchas otras personalidades que no quisieron perderse el evento.

Las imágenes del encuentro no tardaron en circular: looks relajados pero cancheros, brindis al atardecer y una puesta en escena que combinó naturaleza, diseño y música. Las redes sociales se llenaron de stories y posteos que confirmaron lo que muchos ya intuían: este nuevo spot se perfila como uno de los favoritos de las celebrities.

Detrás de esta convocatoria estuvo la llegada de Casa Fabric a Remeros Beach, una nueva propuesta de Fabric Sushi.

El evento funcionó como una verdadera pasarela social donde actores, modelos, influencers y deportistas compartieron una noche distendida, en un ambiente pensado para disfrutar sin apuros.

Entre risas, fotos grupales y charlas al aire libre, el clima fue de celebración total.

MARÍA SUSINI, LUCIANA SALAZAR, MARIANO MARTÍNEZ CON SU HIJA Y MÁS FAMOSOS EN UNA NOCHE MÁGICA

María Susini. Foto: prensa Por: Santiago Sedlacek

Gege Neumann. Foto: prensa Por: Santiago Sedlacek

Vera Spinetta. Foto: prensa Por: Santiago Sedlacek

Melina Lezcano. Foto: prensa Por: Santiago Sedlacek

Carola Reyna. Foto: prensa Por: Santiago Sedlacek

Mariano Martínez y su hija. Foto: prensa Por: Santiago Sedlacek

Natalia Lobos. Foto: prensa Por: Santiago Sedlacek

Jujuy Jiménez. Foto: prensa Por: Santiago Sedlacek

Luciana Salazar. Foto: prensa Por: Santiago Sedlacek

El concepto del espacio propone algo distinto a los clásicos restaurantes: una experiencia que acompaña distintos momentos del día. Desde almuerzos al aire libre y tapeos entre amigos, hasta cócteles al atardecer y noches con DJ sets en un entorno relajado.

En lo gastronómico, la propuesta mantiene el sello de la marca con una cocina nikkei que fusiona técnicas japonesas y sabores peruanos. La carta incluye sushi, rolls y tiraditos, pero también opciones pensadas para compartir en un plan más descontracturado como rabas acevichadas, milanesa lombata, tapeos y una hamburguesa blend que ya se perfila como uno de los hits. El cierre dulce llega con clásicos como el volcán de chocolate.

Con esta apertura —que ya dio que hablar más por sus invitados que por el propio lugar—, la zona norte sigue consolidándose como epicentro del lifestyle, donde la gastronomía, la música y el mundo celebrity se cruzan en eventos que marcan tendencia.

Y esta vez, los protagonistas no fueron solo los platos ni el paisaje: fueron, sin dudas, los famosos que convirtieron la noche en un verdadero show social.