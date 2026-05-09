Mariano Martínez fue uno de los invitados al regreso de Mirtha Legrand a la televisión luego de su recuperación de una fuerte bronquitis, y durante la charla sorprendió al revelar cuál fue su primer trabajo cuando apenas tenía 14 años.

Todo surgió luego de que Elena Roger y Juan Leyrado recordaran su vínculo con el barrio porteño de Barracas, momento en el que el actor decidió compartir una anécdota de su adolescencia.

Mariano Martínez reveló cuál fue su primer trabajo a los 14 años (eltrece)

Mariano Martínez reveló cuál fue su primer trabajo a los 14 años

“Yo trabajé en una pizzería en Barracas cuando tenía 14 años. Fue mi primer trabajo: repartidor de pizza”, contó Mariano.

Además, recordó con humor que fue pionero en ese tipo de empleo.

“Fui uno de los primeros repartidores con moto. Se llamaba Pizza Huevo”, agregó entre risas.

El relato de Mariano Martínez también llamó la atención en redes sociales, donde muchos usuarios se sorprendieron al escuchar que manejaba una moto a los 14 años. A esa edad no está permitio circular.

Actualmente, Mariano Martínez protagoniza la obra Ni media palabra y además está al frente de la conducción de La jaula de la moda.